Юлия Коган поздравит токсовчан с Днем поселения

6 августа экс-вокалистка группы «Ленинград» станет звездой праздничной программы «Токсово Фест». На целый день парк 500-летия Токсово в Березовой роще превратится в площадку для яркого и шумного праздника.

Организаторами праздника выступают специалисты администрации Токсовского поселения и Культурно-досугового центра «Токсово». Для гостей праздника готовится насыщенная программа: красочные мастер-классы и увлекательные конкурсы, веселые аниматоры и аттракционы, зажигательные номера и выступления приглашенных артистов.

Начало праздника в 15.00, выступление Юлии Коган – в 21.00. Вход свободный.