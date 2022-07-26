Областные ЗАГСы «отцифровываются»

Зарегистрировать рождение ребенка, усыновление, смену имени, провести восстановление и изменение записей актов гражданского состояния — все эти услуги жители Ленинградской области могут получить не выходя из дома.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, специалисты ЗАГСа оцифровали информацию, наполнили «Единый реестр населения» информацией для формирования «эталонного профиля гражданина», который позволяет получать ленинградцам госуслуги в цифровом виде. Так благодаря оперативному переводу в цифровой вид записей актов о рождении детей 2013–2018 г.р. в условиях COVID-19 были произведены социальные выплаты на детей в дистанционном режиме.

Цифровизация позволила, независимо от места регистрации человека, получать справки, вносить изменения в актовые записи, проводить восстановление и аннулирование записей, регистрировать рождение, расторжение брака, усыновление, установление отцовства и перемену имени. А с помощью мобильного приложения «Реестр ЗАГС» можно оплатить государственную пошлину и найти ближайший ЗАГС. Сервис ЗАГС веб-версии портала «Госуслуги» позволяет гражданам автоматически заполнять заявления, минимизировать ошибки за счет использования подтвержденных сведений, учитывать документы, выданные органами иностранных государств.