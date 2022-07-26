Дольщики ЖК «Шотландия» получают долгожданные ключи от квартир

В долгожданный жилищный комплекс «Шотландия» в деревне Скотное заселяются первые семьи. Свои ключи получили уже 25 семей.

Как сообщает строительный блок Ленобласти, шесть корпусов жилкомплекса получили разрешение на ввод. Сейчас дома готовы к заселению, им присвоены адреса, выбрана управляющая компания.

– Дольщики шести введенных в эксплуатацию домов ЖК «Шотландия» получают ключи от своих квартир. Пострадавшими по объектам признаны 315 человек, их права будут восстановлены, – рассказал главный управляющий директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев.

Вторую очередь «Шотландии» – а это еще шесть домов – планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.