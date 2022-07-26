В Муринской поликлинике достраивают первый этаж

В молодом городе полным ходом идет долгожданное строительство медучреждения. Сегодня на объекте трудятся около 30 человек и четыре единицы техники.

Как сообщает строительный блок Ленобласти, готовность объекта составляет 10%. Подрядчик держит высокие темпы и намерен сдать поликлинику в эксплуатацию в намеченный 2024 год.

– Строительный блок внимательно следит за возведением одного из важнейших социальных учреждений в Мурино, – отмечает зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский. – Строительные материалы закуплены на четыре месяца вперед, поэтому работа пройдет без остановок.

Отметим, что объект возводится по программе модернизация первичного звена здравоохранения. Цена контракта – 1,1 млрд рублей. Согласно плану будущая поликлиника сможет принимать 440 взрослых и 160 детей в смену. Медучреждение сделает доступными для жителей основные медицинские и диагностические услуги – стоматологию, травматологию, рентгенодиагностику, физиотерапию, эндоскопию, хирургию, женскую консультацию и т.д. Также на базе поликлиники будет дежурить пост скорой медицинской помощи.

Фото строительного блока Ленобласти