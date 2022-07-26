Во Всеволожске презентуют фильм о Юрии Слепухине

1 августа в детской школе искусств имени Глинки состоится презентация фильма «Известные люди Всеволожского района. Юрий Слепухин». Картина расскажет о судьбе и творчестве именитого писателя.

Фильм подготовил Всеволожский медиацентр «В1» при поддержке администрации и отдела культуры Всеволожского района. В рамках мероприятия состоится презентация новых изданий и электронных ресурсов, посвященная творчеству Ю.Г. Слепухина. Начало показа в 14.00. Вход свободный.

Адрес: Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 1.