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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске презентуют фильм о Юрии Слепухине

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1 августа в детской школе искусств имени Глинки состоится презентация фильма «Известные люди Всеволожского района. Юрий Слепухин». Картина расскажет о судьбе и творчестве именитого писателя.

Фильм подготовил Всеволожский медиацентр «В1» при поддержке администрации и отдела культуры Всеволожского района. В рамках мероприятия состоится презентация новых изданий и электронных ресурсов, посвященная творчеству Ю.Г. Слепухина. Начало показа в 14.00. Вход свободный.

Адрес: Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 1.

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