Муринский волонтер приняла участие в форуме добровольцев #МыВместе

С 21 по 24 июня в Архангельске прошел форум добровольцев #МыВместе Северо-Западного федерального округа. Специалист по молодежной политике администрации Муринского городского поселения Виолета Саргсян приняла участие в слете волонтеров.

Как сообщает издание «Муринская панорама», в первый день форума участники посетили различные памятные места и познакомились с достопримечательностями, проходили квесты. Добрые дела также не остались без участия волонтеров – добровольцы строили вольеры для собак, делали кукол для детей с ограниченными возможностями.

Второй и третий день прошли в образовательной атмосфере. Тренеры делились опытом подготовки и проведения социально значимых мероприятий, реализованных в своих регионах. Обсуждались финансовые вопросы, вопросы преодоления личных барьеров – страх публичных выступлений, работа в атмосфере негативных обстоятельств.

Для всех волонтеров была подготовлена соответствующая программа: для новичков – вводное, где ребята друг с другом знакомились, им рассказывали о волонтерских движениях и многих других организационных деталях. Для более опытных участников была создана площадка, где они разрабатывали планы мероприятий, акции. А те, кто в добровольчестве достаточно давно и, возможно, его курирует, трудились над стратегией развития своего региона.

Участники площадки создавали проекты развития молодежного направления в своем регионе. Они обозначали одну или две задачи, которые, на их взгляд, недостаточно развиты, и находили пути решения, чтобы достичь достойного результата. О. Елизаветина