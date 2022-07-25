Губернатор Ленобласти поздравил призеров олимпиады школьников

Александр Дрозденко поздравил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021–2022 учебного года. В число лучших вошли четверо талантливых учеников из Всеволожского района.

Напомним, что призерами олимпиады стали Яна Резун и Андрей Смирнов из Муринского ЦО № 1, Ева Бородаенко из гимназии «Грейс», а также ученик всеволожского лицея Михаил Минаев. Ребята уверенно продемонстрировали свои знания и достойно выдержали высокую конкуренцию.

Помимо теплых слов и ценных подарков, школьники получили денежные сертификаты, а Минаев Михаил стал обладателем стипендии Губернатора Ленинградской области. Александр Дрозденко подчеркнул, что очень важно давать талантливой молодежи не только высокую экспертную оценку, но и оказывать материальную поддержку.

Фото пресс-службы администрации ВМР