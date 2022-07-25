В лесах Всеволожского района начался наплыв лисичек

Летние дожди и прохлада привели к бурному росту грибов. Конец июля в лесах Всеволожского района отметился настоящим всплеском лисичек.

Опытный грибник, биолог Павел Глазков поделился секретами «тихой охоты». По словам эксперта отличить лисички от других грибов несложно – они имеют характерный жёлтый цвет и запоминающуюся форму. Однако неопытным грибникам стоит быть осторожными – в областных лесах встречаются также ложные лисички. Эти грибы несъедобны, имеют более яркий окрас, а из надломленной шляпки выделяется белый сок.

Также специалист напомнил, что грибы не стоит оставлять на ночь без первичной обработки. Если времени и сил на приготовление нет, то рекомендуется промыть и отварить грибы хотя бы пять минут. Эта нехитрая процедура поможет избавиться от возможных вредителей – если в грибе есть черви, они могут за ночь его уничтожить, и собранный урожай станет непригодным.

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