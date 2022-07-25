Всеволожский парк «Песчанка» победил в конкурсе проектов благоустройства

Подведены итоги конкурса «Концепция пространственного развития территорий Ленинградской области». Лучшим реализованным проектом благоустройства в городских поселениях признан парк «Песчанка» во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в творческих состязаниях по созданию концепций участвовали выпускники ведущих архитектурных вузов и бюро, муниципальные администрации. Эксперты оценивали концепции пространственного развития, туристических центров, дизайн-кодов муниципальных образований и реализованные проекты благоустройства. При оценке последних жюри опирались на результаты открытого онлайн-голосования, в котором приняли участие 1532 жителя региона. Жюри было представлено 38 работ в четырех номинациях.

«Конкурс становится уже традиционным, и сегодня он позволяет нашим муниципалитетам, городам и поселениям выбирать интересные и реальные для воплощения в жизнь проекты. Сегодня мы видим, как меняется облик наших поселков и городов, но еще очень важно каждому проработать свой единый стиль проектов, дизайн-код», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил участников, победителей и номинантов и обратил внимание на уже реализованные проекты, получившие высокую оценку у жителей. «Надеюсь, что участников будет с каждым годом больше, проекты останутся на высоком уровне и будут реализованы», – добавил Александр Дрозденко.