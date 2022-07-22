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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Охотники Ленобласти смогут отстрелить более 1,6 тысячи лосей

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Определены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в грядущем сезоне охоты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.  

Документ регулирует количество особей разных зверей, на которое может претендовать охотники в каждом угодье. Так, жители и гости Ленинградской области в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года имеют право добыть 1 677 лосей, 16 рысей, 639 медведей и 191 барсука.

Подробнее ознакомиться с организациями, осуществляющими пользование охотничьими ресурсами, и установленными квотами можно по ссылке https://npa47.ru/docs/governor/view/96002/

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