Илья Шишкань. Пересечение судеб

1 августа Герою Советского Союза, лётчику-истребителю И.М. Шишканю исполнилось бы 104 года. Фамилия легендарного лётчика, командира звена 158-го истребительного авиационного полка Ленинградского фронта, знакома каждому школьнику города Всеволожска. Именем Ильи Миновича названа одна из улиц, а в 1956 году на братском кладбище, расположенном на ул. Нагорной, ему установлен бронзовый бюст.

О том, что в нашем городе проживает семья, которая много лет была дружна с ближайшими родственниками Ильи Миновича, я узнала от члена Совета ветеранов мкр Мельничный Ручей Е.И. Тютиковой.

В уютном саду, под раскидистой яблоней, за чашкой ароматного чая я услышала историю удивительной семьи всеволожских старожилов.

Листая семейный альбом Тормазовых-Урбанович-Тютиковых, я с удивлением обнаружила подлинные фотографии Ильи Миновича Шишканя, сделанные в первой половине 1943 года. Ранее его изображения я видела только в социальных сетях. С фотографии смотрел красивый, мужественный, решительный и не знающий поражений молодой мужчина, со Звездой Героя Советского Союза на груди. Не веря своим глазам, я спросила: «А это что, ваш родственник? Это же Илья Шишкань!» Задумавшись о прошлом и добродушно улыбаясь, Евгения Ивановна ответила: «За долгие годы дружбы с семьёй Шишканей мы стали почти что родственниками», – и поведала мне интересную семейную историю в оригинальном изложении.

Письмо матери

«Моя мама Урбанович Зинаида Николаевна в 1955 году работала секретарём во Всеволожском поселковом совете. Однажды она получила письмо от Екатерины Ивановны Шишкань, которая искала могилу своего сына Ильи. В похоронке было указано, что он погиб в воздушном бою 21 июня 1943 года и похоронен во Всеволожском районе. Прошло десять лет, как отгремела война, а мать так и не знала, где могила её незабвенного сына. Так началась переписка моей мамы с Екатериной Ивановной, а в 1956 году она приехала в пос. Всеволожский со своей внучкой Марией, дочерью Фроси. У Екатерины Ивановны было четверо детей – Ефросинья, Клавдия, Илья и Мария. С тех пор и почти до конца 80-х годов родные лётчика останавливались у нас, сначала на ул. Павловской, д. 84, а затем на ул. Лубянской, д. 1. На Павловской у нас была коммунальная квартира, в которой мы занимали 2 комнаты, а в соседних комнатах жила Анна Семёновна Вахрушева, вдова начальника всеволожской милиции Павла Васильевича Вахрушева, с дочерью Лидой.

Из донесения о безвозвратных потерях: Шишкань Илья Минович, старший лейтенант, 1918 г. Место могилы: м. Смольная, Всеволожского р-на, Ленинградской области. Старое кладбище. На южной опушке леса, что южнее аэродрома.

Первые десять лет Екатерина Ивановна в сопровождении родственников приезжала каждый год ко Дню Победы. Они были потрясены почестями, воздаваемыми Илье Миновичу, с замиранием сердца слушали выступления участников войны. По рассказам Екатерины Ивановны, во время войны их село почти не пострадало. Его жители не испытали жестокости со стороны фашистов. Проходившие через село немцы никогда не задерживались. Прихватив курицу, яйца, сало и картошку, они проезжали мимо. Поэтому родные лётчика были потрясены воспоминаниями живых свидетелей войны и не могли скрыть своего волнения. В свободное время мы знакомили их с достопримечательностями Ленинграда. Неоднократно приезжала Мария Миновна Шишкань (в замужестве Тонкошкур) со своим сыном Анатолием. Толя младше меня на 2 года, и я возила его по историческим местам.

В гостях у Шишканей в селе Могилёв

В 1962 году по приглашению Екатерины Ивановны и её дочерей мы с мамой ездили на родину Ильи Шишканя в село Могилёв Царичанского района Днепропетровской области. Нас приятно удивило то, что в этом селе на центральной площади стоял точно такой же бюст герою, как на нашем братском кладбище. В то время Екатерина Ивановна жила с семьёй дочери Марии в хате-мазанке. Нас встретили очень гостеприимно и доброжелательно! Было такое чувство, что мы приехали к своим родным. По вечерам после аппетитного ужина жители села приходили к нам в гости, распевая украинские песни. Мне очень запомнился праздник начала уборки пшеницы – комбайны построились на центральной улице, пионеры преподнесли комбайнёрам цветы, после чего колонна торжественно направилась на уборку урожая. В этой традиции было очень много любви и уважения к труженикам села.

Екатерина Ивановна Шишкань умерла в 1968 году на 83-м году жизни.

Второй раз в 1984 году я с дочками гостила у Марии Миновны в селе Могилёв и в Днепропетровске у её сына Анатолия. Наши отношения продолжались до конца 80-х. Затем грянула «перестройка», и эти связи оборвались».

Где похоронен герой?

– Евгения Ивановна, скажите, семья Ильи Миновича знала о том, что в 1943 году он был похоронен на кладбище м. Смольное, рядом с военным аэродромом? Вы когда-нибудь обсуждали это?

«Об этом семья Шишканей не знала. Во всяком случае, этот вопрос никогда не обсуждался ни в нашей, ни в их семье. Мы всегда были уверены, что он похоронен на братском кладбище на Румболовской горе. Если бы Илью Шишканя перезахоронили в тот год, когда был установлен памятник, к примеру, в нашей семье об этом знали бы в первую очередь. Город Всеволожск в те годы был небольшим посёлком, а мама работала в поселковом совете».

Из донесения о безвозвратных потерях: Пляшечник Яков Иванович, майор, командир эскадрильи, 11.02.1944 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоронен – Ленинградская обл., ст. Ковалёво, п. Смольное.

Действительно, перезахоронение двух Героев Советского Союза Ильи Шишканя и Якова Пляшечника, похороненных на кладбище м. Смольное, было бы большим событием и нашло бы отражение в официальных документах и районной газете. В первую очередь я пересмотрела все подшивки газеты «Трудовая Слава» с 1945 по 1960 год и не нашла информации о перезахоронении лётчиков-героев. И тогда, наверное, впервые за 40 лет в моей душе поселилось сомнение в том, что их перезахоронили из Смольного на Румболовскую гору, а это значит, что на братском кладбище им установлены памятники, а останки так и лежат на старинном кладбище Смольнинской немецкой колонии. Проводить исследования по этому вопросу мне помогали мои товарищи, серьёзно интересующиеся военной историей Всеволожского района, – Владимир Прокофьев и Алексей Шварёв, которые прислали ссылки на документы военной поры. Целый день я просматривала акты перезахоронений во Всеволожском районе. Передо мной прошли тысячи похороненных и перезахороненных после войны воинов, но Ильи Шишканя и Якова Пляшечника в этих документах не было. Как правило, такими данными в полном объёме располагают военкоматы. В 2016 году военный комиссар Всеволожского района Александров пишет: «На ваш запрос сообщаю, что Военный комиссариат не располагает архивными документами, свидетельствующими о местонахождении или перезахоронении лётчиков Героев Советского Союза И.М. Шишканя и Я.И. Пляшечника со старого кладбища п. Смольное на воинский мемориал «Румболово». Во Всеволожском архиве удалось разыскать выписку из протокола заседания исполкома Всеволожского райсовета депутатов трудящихся от 24 июля 1956 года по вопросу: «О благоустройстве могил и воинских кладбищ периода Великой Отечественной войны». Этим протоколом был утверждён план мероприятий по благоустройству воинских кладбищ по Всеволожскому району. Всеволожскому РЖУ к 20 августа 1956 г. предписывалось установить бюст Героя Советского Союза т. Шишкунь (ошибка в написании фамилии), покрасить забор, установить бетонные плиты и покрасить их, посадить цветы и установить памятник. В этом протоколе не сказано, что бюст нужно установить на могиле И.М. Шишканя. Документов о том, в каком году на братском кладбище появился кенотаф Я.И. Пляшечнику, разыскать так и не удалось.

В 2017 году общественная организация «Вспомним всех поимённо» проводила исследование по этому вопросу, получив ответ от заместителя главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Е.И. Фроловой: «В ответ на ваш запрос о поиске информации о захоронении Героев Советского Союза лётчиков И.М. Шишкань и Я.И. Пляшечника сообщаем, что администрация Всеволожского района и Всеволожский Военный комиссариат не располагают документами, свидетельствующими о точном местонахождении или перезахоронении лётчиков. Полагаю, что эта переписка продолжалась бы ещё много лет, если бы ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. ЛО» не выкупило территорию аэропорта «Ржевка» и не начало проводить работы по подготовке этой территории к застройке многоэтажными домами. В 2019 году между ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» и ООО «ИТЦ «Специальных работ» заключён договор на обследование местности в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков близ н.п. Ковалёво Всеволожского района, бывший аэродром «Смольное». На земельном участке с кадастровым номером 47:07:1302195:129 уч. 54 обнаружено место группового захоронения времён Великой Отечественной войны. Этой организацией произведены объёмные фондовые военно-исторические исследования, полевые поисковые работы, исследование воинского захоронения. В результате была проведена анатомическая экспертиза обнаруженных останков, позволяющих установить пол и возраст, организовано медико-криминалистическое исследование в целях идентификации личности погибшего и подготовлен отчёт на 299 листах. В захоронении обнаружены останки 8 лётчиков, похороненных на кладбище военного аэродрома Смольное».

Продолжение следует.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО, председатель правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие»

Фото из семейного архива Е.И. Тютиковой