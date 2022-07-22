«Золотая семья» России живет во Всеволожском районе

Минтруд подвел итоги всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Золотая семья» победителем стали Алексей и Людмила Голушковы из Всеволожского района. Супруги живут в браке уже 57 лет.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Голушковы стали в этом году единственными победителями от региона, обойдя в своей номинации 65 семей.

Алексей Гаврилович работал строителем, а Людмила Николаевна – экономистом, супруги всегда вели активную общественную деятельность. Как они сами признаются, главное в их отношениях – доверие, внимание, умение прощать, дарить больше друг другу ласки, добра, тепла. В семье говорят так: «Девять раз в день погладь – и зло исчезнет».

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его организаторы – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В этом году оргкомитетом были рассмотрены 353 представления на семьи – победители региональных конкурсов из 85 субъектов Российской Федерации. Материалы рассматривались по пяти номинациям: «Многодетная семья» – 69 семей; «Молодая семья» – 72 семьи; «Сельская семья» – 75 семей; «Золотая семья» – 66 семей; «Семья – хранитель традиций» – 71 семей.