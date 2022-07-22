В Токсово прошел пленэр под звуки грома

Под гром и молнии 19 июля прошёл пленэр на Кавголовском озере. Мероприятие провела член Союза художников Санкт-Петербурга, педагог высшей категории Евгения Половко.

Живописные грозовые облака и тихая гладь озера вдохновили на потрясающие работы участников пленэра.

Погода сопутствовала интересной теме встречи – Лодочная парковка». Мирное покачивание рыбацких лодочек на водной глади задавало соответствующий настрой пленэру – и юные, и взрослые творцы работали без лишнего шума и суеты. Рисунки получились разные – каждый художник внёс в общий сюжет свое особенное настроение и видение.

Вторая встреча состоится 26 июля в 17.00 по адресу: п. Токсово, ул. Советов, д. 45. Темой для художников станет величественный образ Евангелическо-Лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Запись идет в группе «Культурно-досуговый центр Токсово» в соцсети «ВКонтакте».

Получившиеся рисунки будут украшать выставку, приуроченную ко Дню поселения, который состоится 6 августа в парке 500-летия Токсово (Березовая роща).