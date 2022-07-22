Всеволожский район подключился к проекту «Донбасс. Возрождение»

Имя донбасского города Енакиево с недавнего времени стало привычным для жителей Всеволожского района. В порядке шефской помощи там работают наши специалисты, помогая вывести его на новый уровень жизни после долгих лет застоя во всех сферах экономики.

– Сегодня мы четко распределили задачи по конкретной помощи Енакиево, их исполнение закреплено за каждым комитетом и профильным заместителем председателя правительства Ленинградской области, – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Начинаются работы по ремонту объектов ЖКХ, поставки компьютеров в школы и медтехники в больницы, формируется группа педагогов, которые начнут учебный год в школах Енакиево. Нам также необходимо создать фонд по софинансированию, поскольку областной бизнес готов поддержать работу по восстановлению города».

Напомним, соглашение о сотрудничестве с Енакиево было подписано 12 июня, в День России, приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу.

Во Всеволожском районе продолжается сбор помощи для жителей Донбасса. Об этой работе рассказала Надежда Двоеглазова, ведущий специалист Всеволожского отделения партии «Единая Россия».

– Мы начали собирать гуманитарную помощь 20 февраля текущего года. И с тех пор каждую неделю отправляем машину в пункт сбора, куда приходят машины и из других районов. После сбора необходимого количества и номенклатуры гуманитарной помощи весь груз отправляется уже по месту назначения, т.е. в город Енакиево.

Отмечу, что в первую очередь люди на разорённых восьмилетней блокадой территориях нуждаются в продуктах первой необходимости, средствах личной гигиены, одеждой для взрослых и детей. Не менее важно для них получение строительных материалов для ремонта жилого фонда.

19 августа в рамках проекта «Донбасс. Возрождение» в Енакиево был отправлен очередной груз для медицины: антисептики, в которых нуждаются сейчас многие социальные учреждения; стоматологическое кресло, а также стройматериалы, необходимые для ремонта Дома культуры.

Следует сказать, что в будущем планируется сделать акцент на помощи детям и женщинам, мужья которых на фронте, и семьям погибших, детям-сиротам, инвалидам.

И важно, чтобы люди на Донбассе чувствовали тепло наших рук. С этой целью мы организовали и проводим акцию «Бабушкина забота», в рамках которой просим наших граждан приносить вязаные вещи. И вы знаете – откликаются и люди пожилого возраста, и «Волонтёры Победы».

– Сколько вы намерены заниматься этим благородным делом?

– Столько, сколько будет нужно людям Донбасса для того, чтобы как можно скорее произошла их интеграция в современный российский социо-культурный контекст.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Сергея ВДОВИНА