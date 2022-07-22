Ветврачи Всеволожского района утилизировали свалку биологических отходов

Опасную находку на территории Всеволожского охотхозяйства обнаружили специалисты комитета по животному миру Ленобласти. Нарушители оставили в лесу около полутора тонн биологических отходов – целая свалка из ящиков с куриными костями могла стать очагом распространения инфекций.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарией ЛО, команда специалистов незамедлительно приступила к ликвидации опасных отходов. Свалка их куриных «запчастей» была вывезена и уничтожена путем сжигания. В целях экологической безопасности местности была проведена дезинфекция территории.

Благодаря оперативному обнаружению и быстрому устранению свалки, биологические отходы не успели нанести вреда окружающей среде. Загрязнения грунта не было зафиксировано, а значит, территория не представляет угрозы для жизни человека или животных.

Фото Управления ветеринарии ЛО