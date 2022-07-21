«Сатори» готовится к новым победам

Мы уже не раз писали об успехах Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори», участники которого неоднократно поднимались на высшие ступени пьедесталов международных, европейских, всероссийских, региональных и областных соревнований.

В этом году открылся ещё один спортзал на Христиновском проспекте, 55.

Как правило, большинство соревнований, проводимых клубом, совпадают со временем учёбы детей в школе, но немаловажное значение подготовки юношей и девушек к будущим турнирам имеет время, если можно так выразиться, межсезонья, во время школьных каникул, когда вроде бы все дети должны отдыхать. И тем не менее: отдых отдыху рознь.

К примеру, в этом году в очередной раз состоялись летние спортивные сборы в Ленинградской области, когда дети проводили и проводят не только две тренировки в день по спортивному и прикладному направлениям единоборств, включающим в себя полицейскую и армейскую технику защиты и нападения, но и уделяют большое внимание занятиям, развивающим логику и пространственное мышление.

Назовём здесь проведённую клубом «Сатори» спартакиаду, включающую в себя три направления: физкультурно-спортивное, шахматный турнир и творческий конкурс, в рамках которого дети удивили взрослых своими умениями рисовать, сочинять стихи и песни.

Многие спортсмены клуба занимаются шахматами и музыкой в детском развивающем центре на Христиновском, 55. Два спортсмена клуба стали победителями в турнире (в своих подгруппах), который проводил известный шахматный клуб Санкт-Петербурга.

Также не была забыта и культурная программа выходного дня. Ребята посетили достопримечательности Выборга, где им рассказали про историю возникновения этого легендарного города. Здесь же в бассейне юные спортсмены приобрели базовые навыки по плаванию.

Ближе к окончанию смены участники клуба не только набрались сил, но и в игровой форме провели «детские бои на японских тренировочных мечах», в которых соединили правила дисциплины «кобудо» и прикладной работы с элементами военно-прикладного самбо.

Есть ещё одно немаловажное обстоятельство – подобные сборы способствуют сплочению коллектива: дети вместе проводят время, отмечают дни рождения, обсуждают прочитанные книги, общаются у ночных костров, словом, проводят вместе много времени. И это дает свои результаты: члены клуба становятся активнее, расширяют кругозор, узнают много нужного и полезного.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото клуба «Сатори»