От «челноков» к онлайн-продажам

Говорят, что сегодня выгодно продать можно и… полтергейст. Только работникам сферы торговли нужно сперва этому научиться. Предприимчивые иностранцы давно познали науку «купи-продай». Наверное, поэтому 50-летней жительнице США удалось выставить на аукцион и сбыть за 75 тысяч долларов привидение умершего дедушки. Правда, доставили ли покупку её владельцу – неизвестно…

– Как повысить уровень продаж? – задаются вопросом эксперты. Всё очень просто. Путем внедрения новых методов ведения торговли и умением продать товар. То есть стимулировать желание потребителей выбрать и купить. Тенденции последних лет в сфере торговли заметно изменились.

В начале 90-х на обломках рухнувшей советской империи зародился класс челноков. Это было мощное народное движение. Вначале армия челноков прошагала пол-Европы. Потом людские потоки устремились в Турцию и Китай. Рыночные “чернорабочие” постепенно превращались в базарных воротил. Три ходки за товаром в месяц позволяли заработать крутой навар. Постепенно клетчатые сумки становились узким экспортным каналом. Отрасль постепенно трансформировалась – от предпринимателей поневоле с клетчатой сумкой наперевес до ретейлеров.

Хлебнув на заре становления рыночной экономики пуд соли, потребительский рынок Всеволожского муниципального района глубоко почувствовал новые законы капитализма.

Знаковым стало и его дальнейшее развитие. Характеризовалось оно высокой предпринимательской активностью. Сегодня отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания населения – играют значительную роль в социально-экономическом развитии нашего района, где сформирована устойчивая система торгового обслуживания населения.

– В первую очередь хотелось бы поздравить всех сотрудников отрасли с наступающим праздником, – говорит начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Екатерина Ковторова. – Во Всеволожском районе представлены все современные форматы торговли – гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты, специализированные продовольственные и непродовольственные магазины, небольшие ларёчки в шаговой доступности. За два квартала нынешнего года число крупных ретейлеров увеличилось на два десятка.

На территории Всеволожского района действуют федеральные и межрегиональные торговые сети. Наиболее крупные из сетевых компаний – ООО «Лента», ООО «Агроторг» («Пятерочка»), ЗАО «Торговый дом «Перекресток», АО «Дикси Юг», АО «Тандер» («Магнит»), «ООО «Союз Св. Иоанна Воина»» («Верный), ООО «Торговый Дом Вимос». Активно в районе развиваются магазины низких цен: сети Fix Price, «Светофор» и «Семишагофф».

Непростая эпидемиологическая обстановка дала мощный импульс для развития бизнеса в интернете. В районе стремительно растет количество пунктов выдачи крупнейших организаций интернет-торговли: Wildberries, Ozon, Я.Маркет.

По словам Екатерины Ковторовой, развиваются сервисы по доставке товаров и от крупных сетевых ретейлеров, и от небольших организаций общественного питания.

– Вместе с тем не теряет актуальности ярмарочная торговля, – отмечает собеседница. – Активно поддерживаются производители народных промыслов. С мая этого года на территории парка «Песчанка» практически еженедельно проводятся масштабные мероприятия с участием ремесленников и организаций общественного питания. Расширяются виды торговли и увеличивается число людей, связанных с торговлей. В сфере бытового обслуживания населения в районе предоставляются практически все виды социально значимых бытовых услуг населению – услуги парикмахерских, услуги по ремонту и пошиву одежды, прачечные, ремонт оргтехники, ремонт обуви, фотоателье, ритуальные и прочие. В районе развита сеть организаций общественного питания, представленная ресторанами, барами, кафе, закусочными. На конец 2-го квартала 2022 года действует 304 предприятия общественного питания (увеличение по отношению к 2 кварталу 2021 года составило 17 объектов).

Безусловно, главное для продавцов – повысить уровень продаж. Ведь обычно покупатель приходит в супермаркет с конкретной целью. Скажем, по списку требуются хлеб, кусок мяса и… резиновые сапоги. Использование некоторых нехитрых приемов позволяет добиться того, чтобы, помимо этого, были куплены булочки, томатный соус, пряности, крем для ног, совок для мусора и шоколадка. И это не будет нарушением прав потребителей. Согласно данным наших специалистов 66 процентов решений о покупках принимается не у экрана телевизора или рекламного щита, а в самом магазине. От того, насколько привлекательно будет представлен товар, зависит и объем продаж.

Доподлинно известно: хороший менеджер повышает рентабельность работы магазинов на 15 – 17 процентов. Заставить экономного потребителя, у которого каждая копейка на счету, расстаться со своими кровными, нелегко. Но предусмотрительная наука поможет раскошелиться каждому. К примеру, в начале торгового зала размещают товары более низкой ценовой категории. Часто благодаря этому клиент делает дешевую покупку, а затем втягивается в процесс и берет товары, уже меньше обращая внимание на цены. Такая вот ловушка для транжир.

– Как правило, клиенты начинают обход с правого угла, – делится предпринимательскими секретами менеджер одного из столичных супермаркетов Анатолий.

– Чтобы увеличить продажи, мы размещаем товар с правой стороны движения покупательского потока, а с левой, в направлении к выходу, – товары повседневного спроса. Конечно, иногда неадекватные усилия торговых менеджеров приводят к обратному эффекту. Но это редко. Не зря, как любят сегодня говорить специалисты сферы обслуживания, прилавок – это линия фронта. И сотрудники очень обижаются, когда их называют «торгашами». В самом деле: нет больших профессий, есть профессионалы с большой буквы.

Мы всегда начинаем уважать людей после того, как попробуем делать их работу. Тогда вдруг ясно понимаешь: из всех способов разводить сады самый лучший – поручить это дело садовнику. Так и в торговле…

– Моя торговля – семейный бизнес, – говорит продавец Алексей Полянский. – Узнать, как грамотно и профессионально вести дело, помогло второе образование. Не зря вождь мирового пролетариата призывал «учиться, учиться и учиться». О том, что здесь работаю в сфере «купи-продай», не жалею. Мне очень интересно. Привлекают постоянная новизна и постоянная борьба за выживание. Это-то и интересно – удержаться на плаву. Секрет прост – идти навстречу покупателю. Мы не следуем лозунгу «Купи дешевле – продай дороже». Наша цель – доставить радость покупателю. Именно наш торговый бизнес выводит на рынок ту продукцию, производители которой ещё не набрали нужного масштаба для выхода в сетевые магазины.

Ирэн ОВСЕПЯН