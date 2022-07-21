Людям нужна радость праздников

Все песни, все стихи и цветы сплелись в прекрасный венок талантов земли ленинградской на первом областном празднике, который так и назвали: День народного творчества Ленинградской области. Во Всеволожске, в парке «Песчанка», ставшем в последнее время общественным культурным пространством для всего региона, был дан старт новой традиции. Праздник народного творчества стал ярким и запоминающимся событием в череде уже многих других интереснейших событий, проходивших на территории «Песчанки».

…Фестиваль колокольного звона, дефиле народных костюмов из 13 регионов России, театрализованное представление, реконструкция традиционного обряда сватовства Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии XVIII века – вот те замечательные «изюминки», которые ожидали зрителей на нескольких сценических площадках.

Подобно матрешке, спрятавшей свои подарки, фестиваль не спешил раскрывать все секреты, постепенно выставляя на радость и потеху зрителей очередной сюрприз. И выступления лучших и заслуженных коллективов региона сменяли на главной сцене народные фольклорные ансамбли: на смену киришской «Забаве» приходил коллектив «Вереск» из Выборга, известный далеко за пределами нашего региона. Наш прославленный оркестр народных инструментов «Метелица» – на смену московской группе «SKAZKI». А в амфитеатре – за красочным дефиле народных костюмов «SARAFAN DAY» следовал фестиваль колокольного звона.

С первого шага на территории «Песчанки» посетителей встречала вся Россия.

Те самые запечатленные на фотоснимках прекрасные мгновения жизни страны: жаркий танец парней из Дагестана и осетинская свадьба, армянский парень, играющий на дудуке, и гусляр, похожий на Леля; деревенский хор поморок на берегу Белого моря и бурановские бабушки с прялкой… Выставка лучших фотохудожников России, приуроченная к Году культурного наследия, воочию представляла масштаб, многообразие и красоту нашей страны и её народа. И тоже была подлинным открытием фестиваля.

Игра в бирюльки и не только!

И все-таки, все-таки не побоюсь сказать, что своеобразным символом и визитной карточкой этого фестиваля стали совершенно волшебные венки из сказок и фильмов нашего детства. В таком венке Снегурочка явилась Лелю, и в подобные венки приоделись к окончанию праздника очень многие зрители.

К моему изумлению, плетение венков (и не только венков!) оказалось творчеством нашего известного Образцового детского коллектива Всеволожского ДДЮТ «Люди и куклы». Замечаю Диане Могильниченко, руководителю этого коллектива, что вроде бы плетение венков – не их профиль.

– Наш профиль – театр жизни, – отвечает Диана Юрьевна. – И нынче наш театр начинается в полях, в лесах, в огородах нашей Родины. Трава тимофеевка, обыкновенная сныть – гроза садовода, благородный чабрец и хмель, полынь-трава и трава-мурава. Прекрасные травы нашей Родины. И ведь что происходит – когда дети приходят в наш коллектив, они не то что трав не знают, они узелок завязать не умеют, а раньше, в давние времена, наши прабабушки уже в четыре года умели из травы сделать куколку-оберег. Они играли в бирюльки. Бирюльки – это такие маленькие травинки, которые можно завязывать узлом, придавать любую форму, а уж содержание – дело вашей фантазии.

И Диана показывает мне совершенный по форме клубочек из травы, в который продета спица-травинка: «Вот, детки сделали. Это оберег – исполнение желаний. Мы же «Люди и куклы» – мы должны уметь делать куклы и находить общий язык с травами нашей малой родины».

Мы учились играть в бирюльки вместе с воспитанниками Дианы Могильниченко, и распознавать травы в лицо, а благодаря Денису Лукконену, руководителю студии моделирования «Зодчий» из поселка им. Морозова, – знакомились с моделями военных автомобилей от знаменитой «полуторки», «виллиса» и до современных БТР. Автомат ППШ, вышедший из рук воспитанников Дениса, – вообще как настоящий. Для того чтобы изготовить подобную модель, признается Денис, ребятам приходится порыться в архивах, многое прочитать и много узнать о роли той же «полуторки» в истории Великой Отечественной войны.

Замечаю Денису, что, дескать, мальчишки любят играть в войнушку, но хорошо, что параллельно они изучают историю своей страны благодаря его студии. В ответ он показывает мне другие свои экспонаты: помимо военных полуторок и «виллисов», собирает Денис корабли, парусники и храмы, церкви, древние соборы Руси. Копии этих удивительных, похожих на белопарусные корабли деревянных церквей и церквушек Белозерска и Каргополя, Подольска и Кижей прямо-таки завораживают.

Творения безвестных зодчих Древней Руси благодаря таким людям, как Денис Лукконен, получают, можно сказать, второе рождение.

Кстати, замечательный писатель земли Русской, вологжанин Иван Белов в своей великолепной энциклопедии народной жизни «ЛАД», со знанием предмета и быта народной жизни, писал: «Искусство может жить в любом труде. Другое дело, что, например, у пахаря или животновода оно не материализуется, не воплощается в предмет искусства. Может быть, среда животноводов и пахарей (иначе крестьянская) потому-то и выделяла мастеров и художников, создававших предметы искусства. Крестьянские мастера и художники испокон века были безымянны», – констатирует писатель, большой знаток народной жизни.

В наше время мы всех больших, подлинных мастеров-самородков знаем поименно и в лицо. Лучшие из лучших носят почетное звание «Народный мастер России». И я уж не говорю о шедеврах наших традиционных центров народного искусства, таких как Мстёра, Гжель, Семеновская хохлома и Федоскинская роспись. Из года в год представляют наш регион на самых престижных выставках семья народных мастеров России, супругов Мадяновых. У каждого, включая маму Инны матушку Махно, – свой редкий талант. Инна в совершенстве владеет северной росписью. Павел – прекрасный резчик, его сказочные персонажи радуют и детей, и взрослых.

– Буратино в полене найдет! – не без юмора говорит о нём матушка Махно, сказочница и знаток изготовления всяких там бирюлек и других народных игр. Вот и нынче у их экспозиции толкутся и дети, и взрослые. Каждому хочется понять, что надо сделать, чтобы у матрешки было такое веселое лицо и чтобы поселилась божья коровка у нее на сарафане.

Нарисуй мне счастье!

– Просит Мастера смешной мальчишка лет семи. Во всяком случае, так мне послышалось, и показалось, что сказано здорово! Всем по душе мастер-классы на подобных праздниках. Вот у Лилии Фоминой, представляющей Ленинградский областной Дом народного творчества, на наших глазах расцветает, наливается силой и красотой пион. Знаменитый Волховский розан, на протяжении двух столетий кормивший мастериц Волховского уезда Санкт-Петербургской губернии. А мастерица из Ломоносовского района Людмила Контиевская тоненькой иголочкой одну за другой нанизывает мельчайшие бисеринки, и складывается потрясающий узор – самое настоящее яйцо Фаберже. Ну, или почти Фаберже. Восточный мальчишка, как завороженный, наблюдает за работой ткача, который называет себя Ладомиром. Из-под рук ткача-бородача выходят пояса и туеса, а еще налобные повязки. Работал Ладомир всю жизнь совсем в другой сфере, а потом, увидев однажды на каком-то празднике работу ткача, был совершенно поражен красотой этого ремесла. Научился ткать, поизучал символы, заложенные в старинных рисунках ткачей, и вот – поясок-оберег готов.

Отдельная песня – студия нашей землячки Светланы Снигирь. У ее лоскутных картин постоянно народ толпится.

– Её одеяла в Эрмитаж просятся! – дает свою оценку творчеству мастерицы народ. Одно панно к юбилею Александра Невского чего стоит. Да на самом деле оно бесценно, столько любви, труда и красоты в этом творении. А «Птицы и цветы»? – ещё одно произведение, потрясающее воображение, навевающее сказки и сны.

Конечно, об этих волшебниках, мастерах земли нашей, можно рассказывать очень долго. Но нас манят другие просторы, новые сюрпризы нашей «фестивальной матрешки». И колокольный звон плывет над городом, обещая радость знакомства с этим древним искусством.

Колокола России

На Руси колокольным звоном издревле разговаривали. Праздник отличался «малиновым звоном». Рассыпалась по городам и весям, деревням и деревушкам музыка, возвещающая радость: «Христос Воскресе, честной народ!» или: «Радуйся! Христос родился!» Тревожный набат большого колокола извещал о беде: пожаре, наводнении, или, не приведи Господь, о враге, напавшем на мирную Русь… И на новогородское вече отбивал колокол большой сбор. Звонарь всегда был почитаемым человеком в Древней Руси, кормили его миром и провожали в мир иной с большими почестями, ибо был он вестником и радости, и горя. В наше время это мастерство стало искусством. Проводятся и фестивали, и конкурсы звонарей, и теперь этому даже учат в музыкальных колледжах. Праздником стал для зрителей и участников Дня народного творчества фестиваль звонарей. Приехали мастера этого звонкого искусства из Великого Новгорода, из Петрозаводска, из Кижей и, конечно, из Санкт-Петербурга. С удивлением народ взирал на женщину-звонаря. Мария Гостина и Алексей Тонких – из Санкт-Петербурга. Андрей Васильев известен далеко за пределами Великого Новгорода. Учился вместе с известным в нашем регионе священником Павлом Радиным, который одним из первых в России стал давать сольные концерты на колоколах. Они ещё известны как карильоны.

Тихвинский оркестр «Перезвоны» – это отдельная и совершенно удивительная история.

Это не привычные нам большие или малые колокола, а очень красивые колокольчики, в которых играют в белых перчатках. И в целом форма или костюмы тихвинских «Перезвонов» – это фраки, галстуки и белые манишки. И все участники – преподаватели Тихвинской детской школы искусств имени композитора, земляка «Перезвонов» Римского-Корсакова.

Большинство зрителей вообще впервые увидели и услышали подобный коллектив.

Рассказывает руководитель коллектива «Перезвоны» Ольга Эдуардовна Железнякова:

– Да, в нашем городе родился великий композитор, автор «Снегурочки» и многих других известных во всем мире произведений, – Римский-Корсаков, поэтому у нас есть друзья по всему миру. И вот этот формат, формат ручных колокольчиков, к нам пришел от наших друзей из Пуэрто-Рико, там есть университет в главном городе страны Сан-Хуан, есть и преподаватель, которая является поклонницей творчества нашего Римского-Корсакова, – Нелида Муньос де Фронтера. Она написала книгу о нём на испанском языке и приезжала в наш родной город Тихвин. Мы познакомились, ездили с ответным визитом, и услышали, и увидели вот такой оркестр. Были восхищены. И они нам, представляете, подарили полный комплект таких колокольчиков, но с условием, что у нас в Тихвине будет создан и будет радовать людей такой же оркестр, как у них в университете. И таким образом с 2014 года в нашей музыкальной школе, постепенно обрастая все новыми и новыми участниками и репертуаром, стал действовать вот такой уникальный коллектив. И мы можем играть абсолютно всё, мы играем по нотам: Гнедича, Баха и Римского-Корсакова в том числе.

А между тем на площадке, где расположились церковные колокола, – столпотворение. Шум, гам, очередь… Ребятня наперебой просится попробовать свои силы в звонном искусстве. И Андрей Васильев дает первый мастер-класс, рассказывает о колоколах и искусстве игры так, что заслушаешься. Мастер, что сказать. Игорь Михайлович Архипов, преподаватель Петрозаводского университета, только что давший мастер-класс, собирает участников своего коллектива, в котором лишь его студенты. Он называется «Тойве», и это вокально-танцевальный коллектив коренного населения Карелии. Коллектив именитый, известный, только в этом году с двух конкурсов привезли Дипломы первой степени и звания лауреатов. Мы немножко поговорили с Игорем Михайловичем, но колокольный звон перебивает разговор, заполняет все пространство, плывет над «Песчанкой», над Всеволожском, возвещая главную новость или подтверждая ее: «Ликуй, народ! Душа твоя жива, сердце бьется, красота спасет мир!» – примерно так мы с Еленой Шевкопляс, руководителем фольклорного ансамбля «Веретенце» из Волховского района, расшифровали эту «Песню радости» сборной звонарей. А коллектив Елены готовится к дефиле. Они нынче не только поют, но и покажут костюм горожанки ХIХ века. Платья в симпатичную клеточку сшили в известной мастерской «Славутница» Софьи Владыкиной специально для этого фестиваля, и очень красивые эти наряды!

Дан старт новой традиции

Смотрим дефиле вместе с председателем комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгением Валерьевичем Чайковским. Спрашиваю, кому пришла в голову эта благодатная идея о проведении подобного Дня народного творчества. И с полным на то основанием Чайковский отвечает:

– Эта идея пришла в голову прежде всего нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, когда он объявил 2022 год Годом народного творчества и нематериального культурного наследия народов России, так что мы в русле этих идей решили дать старт новой традиции – ежегодно проводить День народного творчества Ленинградской области. И как-то сложили вместе все наши творческие возможности: Дом народного творчества, Дом национальностей, все комитеты, которые работают в этой теме, – и мне кажется, неплохо получилось. Только народ еще не привык к подобным праздникам в таком месте, как «Песчанка», поэтому, к сожалению, не так много зрителей.

Да, праздник того заслуживает, чтобы его посмотрели и поучаствовали в нем как можно больше людей.

Здесь есть всё, что душеньке вашей угодно, на все вкусы, интересы и запросы. Для детей прекрасная детская игровая площадка, мастер-классы, выставки, дегустация национальных блюд, участие в квестах – всё для вас, друзья. А еще есть в этом празднике и живая художественная символика, и подлинная поэзия, и глубокий философский смысл, и заряд сил для живущего трудами человека, которому для продолжения этого прекрасного круговорота жизни нужна и радость праздников.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА