Крест вознесся над храмом в Морье

По благословению владыки Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского над колокольней храма преподобного Петра Афонского и Святой княгини Ольги установлен купол и крест, изготовленный по точным архивным чертежам архитектора Александра Васильевича Кенеля.

Напомним читателям, что в самом начале XX века в деревне Морье по личному императорскому распоряжению Николая II и на средства попечителей почётных граждан Ольги и Петра Глазовых была построена большая кирпичная церковь преподобного Петра Афонского и равноапостольной княгини Ольги, а позже была открыта земская школа и ремесленное училище.

Петроафонская церковь была знаменита своим крестом – в него были вмонтированы в большом количестве граненые стекла, которые давали яркий свет. Крест был виден далеко в озере и служил своеобразным маяком для мореплавателей. Единственное, что отличает кресты сейчас – то, что новый крест позолочен и имеет хрустальную инкрустацию вместо стеклянной. Храм, как многие храмы в России, прошёл свою жизнь – рождение, расцвет, революцию, поругание, расстрел священника иеромонаха Иннокентия Кузьмина. Храм пережил и войну, и блокаду, и послевоенное время, пережил даже «время перемен» и всё-таки пришёл в полное запустение… И вот спустя 80 лет со дня расстрела последнего настоятеля начинается возрождение храма. А сегодня мы снова вошли в историю жизни храма: над Ладогой вновь воссиял крест.

24 июля жителей района будут ждать на Престольный праздник, посвящённый св. кн. Ольге. Возглавит литургию епископ Игнатий и благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу в сопровождении духовного хора «Коневец». Начало 10.00.

По материалам Выборгской епархии