Татьяна Рубцова: женщина за шахматной доской

20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат. Для шахматистов нашей страны – это особая дата, когда во многих шахматных школах и клубах проводятся традиционные турниры и праздничные мероприятия. Как правило, они немногочисленные и проходят тихо и незаметно для «нешахматной» части человечества.

Шахматы традиционно считаются «мужским» видом спорта и большая часть известных «шахматных имен – мужчины. Поэтому появление в этом сообществе «женщин-звезд» уже является событием.

Накануне Международного дня шахмат журналисты «Всеволожских вестей» побывали в гостях у Международного гроссмейстера, чемпионки России, вице-чемпионки мира, победителя ряда международных турниров, члена Сборной России Татьяны Рубцовой.

– Всякое знакомство с человеком лучше начинать с его биографии. Татьяна Алексеевна, расскажите вкратце нашим читателям о себе.

– Я родилась 8 мая 1962 года во Всеволожске, где живу и сейчас. Здесь же пошла в школу № 3, которую окончила в 1975 году. Шахматами заинтересовалась еще в пятилетнем возрасте. Играть в эту игру меня научила мама – Рубцова Антонина Ефимовна. Она часто повторяла, что шахматы – это древнейшая интеллектуальная и культурная игра, развивающая дисциплину, последовательность мышления, умение делать правильный выбор и предвидеть последствия своих действий.

В нашей школе в качестве эксперимента ввели предмет «Шахматы», т.е. были специальные уроки, на которых мы играли в эту игру, изучали теорию, решали шахматные задачки. А поскольку к тому времени я уже довольно много знала о шахматах и прилично играла, в сравнении со сверстниками, конечно, то меня тут же отправили в шахматный кружок Дома пионеров.

Моим первым тренером стал Марк Григорьевич Гордеев, которого и сейчас вспоминаю с теплотой и огромной благодарностью. Вот тут, как говорится, и «понеслось». Я «заболела» шахматами, мне безумно понравилась эта игра, постоянные турниры и особенно победы. Первым моим серьезным соревнованием было первенство Ленинградской области, оно проходило в 1973 году в Кронштадте. Здесь я была самой юной участницей, но заняла первое место и получила II взрослый разряд. После окончания школы поступила в Ленинградский ФИНЭК. Окончила его в 1984 году и пять лет проработала экономистом на предприятии «Пластполимер», потом немножко «послужила» на Северном флоте.

В 1990 году родился первый сын – Иван, затем в 1996 в нашей семье появился второй мальчик – Михаил. Вполне естественно, что и они стали шахматистами. Оба сейчас кандидаты в мастера спорта. Профессию экономиста я оставила и в1998 году пришла работать во Дворец детско-юношеского творчества в родном Всеволожске, где и по сей день занимаюсь шахматами с детьми. Сейчас у меня около 50 учеников. С десятком наиболее сильных ездим на турниры.

– А помните ли вы свои впечатления от первой победы на первенстве Ленинградской области в 1973 году?

– Конечно, помню. Такое не забывается. Впечатления описывать довольно сложно, но попробую. Была радость и гордость, смешанные с недоумением и удивлением. Мне не верилось, что все это происходит со мной. И другим участникам тоже не верилось, поскольку там были довольно сильные и уже именитые шахматисты, а я совсем юная и никому не известная. На этом турнире, можно сказать, я обрела «имя» в шахматном мире Ленобласти.

Надо понимать, в какой атмосфере мы тогда жили. В 60 – 80 годы ХХ века в нашей стране шахматы были очень популярными. Тогда СССР по праву считался шахматной державой, большинство сильнейших шахматистов мира были нашими соотечественниками. Играли почти все и везде, дети и взрослые, на бульварах, в парках, дома. Крупные шахматные турниры транслировали по телевидению.

Мы интересовались историей шахмат, знали всех чемпионов мира и выдающиеся партии и комбинации. В такой атмосфере было довольно сложно пробиваться на вершины Олимпа. Это я сейчас понимаю, но в то время всё воспринималось как данность и особых эмоций не вызывало. Поистине это был «золотой век» отечественных шахмат и мой «золотой век», поскольку я была неотделима от этого мира.

– Неужели, кроме шахмат, у вас нет других увлечений?

– Да что вы! Масса увлечений. Во-первых, у меня свой дом с небольшим участком, где я высаживаю всякие растения и ухаживаю за ними. Копаться в земле доставляет мне немалую радость. У нас есть даже зимний сад. Люблю вязать спицами и одеваю в натуральную шерсть всю семью.

А собирать грибы – это даже не увлечение, а скорее, страсть. «Тихая охота» в осеннем лесу – ни с чем не сравнимое удовольствие. Буйство красок, запахи и сама атмосфера создают очень интересное душевное состояние. Следующее увлечение – это кошки… Обожаю двух своих кошек. Наблюдая за ними, не перестаю поражаться их уму, сообразительности и тому, насколько это независимые, гордые и отважные существа. Настоящие личности, с которыми необходимо считаться и уметь договариваться. Ну и, конечно, моя семья, мои дети, которым также отдаю всю себя. И все это кусочки мозаики, из которых состоит человеческое счастье.

– Складывается впечатление, что, несмотря на свой «звездный» статус, вы остаетесь не очень публичным человеком и предпочитаете «тихое счастье». Я не ошибаюсь?

– Совершенно верно. Все мои достижения, звания и титулы я расцениваю и воспринимаю как волю судьбы. Так жизнь сложилась. Были для этого предпосылки и условия, а я всего лишь не остановилась, делала правильный «ход» и двигалась дальше. Возможно, Творец и наделил меня шахматным талантом и интуицией, но мы знаем, жизнь устроена так, что многие талантливые люди, не имея возможности проявиться, пропадают в безвестности.

К тому же в быту я не отличаюсь завышенными требованиями и не нуждаюсь в беспрерывном внимании к своей персоне. Живу скромно, но в уюте и комфорте, созданном сообща всей семьей. Ко многим с возрастом и зрелостью приходит понимание истинных ценностей, что дает нам жизнь. Для меня главной ценностью является сама возможность жить и наслаждаться каждым вдохом, каждым движением и действием.

Судьба дала мне двоих прекрасных сыновей, дала возможность видеть краски, слышать звуки, приобщать детей к прекрасному через шахматы, учить людей мыслить и становиться умнее. Ведь навыки, полученные и развитые посредством шахматных тренировок, универсальные, можно сказать, базовые, но заметно меняют человека и очень помогают в жизни.

– А какое из ваших спортивных достижений вы считаете самым высшим и значимым?

– Знаете, чем выше уровень турнира, тем он значимее. Так что получается, международные соревнования для спортсмена наиболее важные и ответственные. В моей жизни было около 20 международных турниров. Часть из них проходила за рубежом – в Югославии, Польше, Финляндии, но основная масса в нашей стране. Самой первой зарубежной поездкой был Кубок мира 1982 года в Югославии.

Помню теплый прием, безупречный уровень организации турнира и огромный интерес зрителей. Сюда приехали сильнейшие девушки-шахматистки со всего мира. Он стал для меня высшим достижением в моей спортивной карьере, но и серьезным разочарованием. Я могла бы стать чемпионкой мира, но не справилась с нервным напряжением, не хватило выдержки и самообладания. В результате я уступила сильнейшей польской спортсменке Агнешке Брустман и уехала домой с серебряной медалью.

На этом турнире случилось еще одно событие, которое я буду помнить всегда. Соревнования закончились 7 мая, а восьмого мне исполнилось 20 лет. На банкете, по случаю окончания турнира, где присутствовало больше сотни человек, включая представителей посольств, в честь моего дня рождения организаторы изготовили огромный торт и вывезли его в зал. В этот день я получила самое большое в жизни количество поздравлений и услышала массу пожеланий в свой адрес. Такое больше не повторялось.

P.S. Невозможно было не впечатлиться историей и личностью гроссмейстера. За внешней скромностью и мягкостью человека чувствовалась какая-то сила, организованность, огромный жизненный опыт и несгибаемая воля. Добрый приветливый голос моментально расположил к себе, а сам разговор был открытым и приятным. И все же нужно помнить, что женщин со званием международный гроссмейстер за всю более чем вековую историю современных шахмат числится всего 419 (около половины из них наши соотечественницы). Без преувеличения можно сказать, что имя Татьяны Рубцовой навечно занесено в мировую историю шахмат.

Борис СТЕПАНОВ

Фото из личного архива Т.А. Рубцовой

Справка: По решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Международный день шахмат проводится с 1966 года в день ее основания. А сама ФИДЕ существует с 1924 года. Эта международная неправительственная организация объединяет 199 национальных шахматных федераций. В РФ ФИДЕ представлена Шахматной федерацией России. Ее деятельность направлена на распространение и развитие шахмат, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.