Ленобласть поддержит грантами инициативы жителей

С 14 по 16 июля во Всеволожске, в загородном отеле «Карина», проходил обучающий семинар. Он назывался «Местное сообщество и проектирование», а его участниками были полуфиналисты конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области».

Этот конкурс стартовал 25 апреля 2022 года. Он проводится среди проектов, которые представили жители разных поселений. Идеи для проектов прозвучали самые разные. Главное, что они раскрывали инициативы местных жителей, способные поддержать и возрождать культурные традиции на малых территориях. На конкурс поступило 50 заявок. Эти заявки рассмотрело 10 независимых экспертов. 16 июня были опубликованы результаты первого этапа конкурса. В полуфинал вышло 35 проектов, в том числе два проекта из Всеволожского района. Пресс-секретарь рок-фестиваля «Классная площадь» и по совместительству – менеджер по связям с общественностью МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» Дарья Герцева представила свой проект. А директор МКУ «Агентство по культуре и спорту» МО «Дубровское ГП» Ольга Трошина вошла в полуфинал с проектом развития туризма в Дубровском городском поселении. Понятно, что Невская Дубровка имеет большой туристический потенциал, который пока ещё не задействован.

35 полуфиналистов как раз и были приглашены на обучающий семинар во Всеволожск. Некоторые приехали за 400 километров, например из Подпорожского района. Семинар был нацелен на то, чтобы люди лучше поняли проектную логику и получили дополнительные знания, например как взаимодействовать с местным сообществом. Любопытно, что в нём участвовали не только некоммерческие сообщества, но и представители бюджетных организаций. Им тоже хочется многому научиться. Ведь они на местах добросовестно выполняют обязанности, но не всегда знают, как вовлекать местное население, как выстраивать отношения с партнёрами.

Вот что рассказала корреспонденту Ольга Владимировна Трошина из Дубровского городского поселения: «Я представила на конкурс свой первый проект, так сказать, мой первый опыт. В процессе обучающего семинара появилось больше понимания, как проект должен выглядеть. Ещё очень важно, что нас обучили принципам партнёрства. Мы поняли, что должна быть выстроена линия взаимоотношений не только с бизнес-партнёрами, но и с некоммерческими объединениями. Это были для меня очень полезные занятия».

Занятия проходили с 9 утра до 9 вечера. При этом организаторы отмечают, что отель «Карина» принял участников семинара очень хорошо и предоставил им вкусную кухню. А 15 июля, после окончания занятий, все участники семинара посетили Музей-усадьбу «Приютино», который произвёл на нах очень большое впечатление.

С этого мероприятия начался второй этап конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области». После обучающего семинара, когда в голове многое прояснилось, полуфиналисты отправились по своим поселениям дорабатывать проекты. На это им давалась всего неделя. На следующей неделе обновлённые проекты будут отправлены на рассмотрение двух независимых экспертов. На этот раз из 35 проектов они выберут 16 самых лучших. В августе шестнадцати счастливчикам -финалистам будет предоставлена финансовая поддержка, вплоть до 400 000 рублей. А дальше они начнут воплощать проекты в жизнь, причём под пристальным вниманием организаторов конкурса. Сопровождающая программа не закончится. Будет организовано ещё несколько семинаров и вебинар, на котором расмотрят вопросы, как вести свою команду, как правильно работать с календарем, как подготовить публикацию в прессе. Более того – у финалистов появится возможность пригласить в поселение опытного эксперта, который поможет решить сложные проблемы. А осенью их ожидает стажировка в городе Тотьма Вологодской области, где живут интересные ребята, которые начали с небольшого проекта «Молодёжная антресоль» и уже привлекли более 100 миллионов на свою территорию. Они поделятся опытом с жителями Ленинградской области.

Проект «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области», конечно, очень интересный. Ленинградская область – это второй в России регион, который осуществил у себя этот проект. (Первым регионом была Удмуртия). И, начав в 2022 году, ленинградцы решили не останавливаться. Правительство Ленинградской области уже подписало договор, согласно которому «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области» продолжится и в 2023-м, и в 2024 году. Так что у тех, кому не удастся победить сейчас, ещё будет шанс представить усовершенствованные проекты на следующий год.

Автором «Культурной мозаики» является благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко, который базируется в Москве. Они давно уже проводят Федеральный конкурс между разными областями России. В 2015 году победителем федерального конкурса стало АНО «Творческие проекты Кайкино». Это АНО базируется в деревне Кайкино Волосовского района Ленинградской области. Его руководитель – Ольга Грачёва – сообщила нашему корреспонденту: «Когда мы выиграли конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл России», то получили финансовую поддержку от Фонда Тимченко. Но нам стало обидно за своих земляков. Ведь Ленинградская область богата инициативными людьми. И они тоже нуждаются в поддержке. Мы увидели мощный инструмент, который поддержит местные инициативы и откроет глаза жителям с тем, чтобы молодёжь искала точки роста своих городов и деревень. Услышав, что в 2020 году Фонд Тимченко провёл конкурс «Культурная мозаика…» внутри Удмуртии, то есть стал более глубоко работать с регионами, мы тоже заключили контракт, согласно которому Фонд Тимченко разрешает нам проводить «Культурную мозаику» внутри Ленинградской области. Фонд Тимченко выделил нам свой грант, и ещё один грант на проведение конкурса мы получили от Правительства Ленинградской области».

Ну что ж, будем ожидать, когда нам объявят имена победителей первого конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл Ленинградской области». А в заключение скажем: это символично, что проект стартовал в Ленинградской области в Год команды 47.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото проекта «Культурная мозаика малых городов и сёл ЛО»