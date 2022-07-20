В Сертолово загорелся автомобиль
Сегодня, 20 июля, около семи часов утра в 100 пожарную часть поступил сигнал о загоревшемся автомобиле. Припаркованная машина воспламенилась на улице Пограничной в Сертолово.
По прибытию дежурного караула автомобиль почти полностью выгорел изнутри. По счастливой случайно огонь не перекинулся на соседние машины. Причины возгорания уточняются.
Отметим, что аналогичный вызов поступил в эту же пожарную часть ранее, 18 июля. Тогда легковая машина загорелась на Заречной улице. О пострадавших не сообщается.
Фото 100 пожарной части