В Сертолово загорелся автомобиль

Сегодня, 20 июля, около семи часов утра в 100 пожарную часть поступил сигнал о загоревшемся автомобиле. Припаркованная машина воспламенилась на улице Пограничной в Сертолово.

По прибытию дежурного караула автомобиль почти полностью выгорел изнутри. По счастливой случайно огонь не перекинулся на соседние машины. Причины возгорания уточняются.

Отметим, что аналогичный вызов поступил в эту же пожарную часть ранее, 18 июля. Тогда легковая машина загорелась на Заречной улице. О пострадавших не сообщается.

Фото 100 пожарной части