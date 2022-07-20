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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В сельских школах Всеволожского района появятся «Точки роста»

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Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 19 июля проверил, как продвигаются ремонтные работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

В Куйвозовской школе полностью реконструируется столовая. Строители уже заменили напольное покрытие, плитку на стенах, потолок, вентиляцию и окна.

Гарболовская школа к первому сентября планирует открыть в своих стенах «Точку роста», для этого сейчас проводятся все необходимые работы: отделка кабинетов, монтаж современного оборудования для преподавания химии, физики, биологии.

– Государственная программа, призванная подтянуть оснащение сельских школ до уровня современных учебных заведений, которые мы открываем в новых городах Мурино и Кудрово, уже дает плоды. Свидетельство тому – успехи учеников на олимпиадах и по итогам экзаменов», – отметил глава администрации.

Ещё одна «Точка роста» откроется в новом учебном году в Лесколовском центре образования.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»

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