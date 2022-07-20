Всеволожская спортсменка победила в турнире по конкуру получила в награду бриллиант

Юная спортсменка-конница из Всеволожского района Екатерина Пшатова стала обладателем главного приза – драгоценного камня.

17 июня стартовал очередной этап соревнований «Всеволожские конные игры 2022», которые прошли на «боевом поле» конноспортивного клуба «Winner». Побороться за главный приз сюда приехали 80 спортивных пар из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как правило, для спортсменов-конников соревнования начинаются задолго до официального начала стартов. Многие пары постарались приехать сюда заблаговременно. Но даже те, кто решил выступать «с колес», прибыли к месту состязаний с приличным запасом времени. Человеку, далекому от конного спорта, наверное, странно наблюдать, как перед началом турнира спортсмены в полной «боевой» экипировке, вместе с тренерами, размашистыми шагами измеряют плац, топая от препятствия к препятствию, считая «темпы».

– Конкур довольно сложная и специфическая конноспортивная дисциплина. За каждым удачным прыжком лошади, за каждым преодоленным препятствием стоят долгие тренировки и точный математический расчет. Здесь побеждают те, кто правильно рассчитает скорость, длину шага лошади и толкнётся в нужном месте с нужной ноги, – поделился курс-дизайнер турнира, тренер РФ Гавриил Морковкин.

Традиционно первыми попробовать свои силы на «боевое поле» КСК «Winner» вышли самые маленькие участники – дети от 8 лет, которым предстояло пройти маршрут кавалетти – преодоление жердей, лежащих на земле. Самым сложным этапом турнира были препятствия высотой 110 см. Но интрига турнира ждала участников и зрителей на маршрутах с самым большим количеством участников. Здесь и разыгрывались главные призы, предоставленные спонсорами. Компания «Мир сейфов» учредила награду для сильнейшей пары в маршруте высотой 80 см, а фирма «Велес» – для победителя на маршруте 100 см. Одиннадцатилетняя Нина Климовицкая, выступавшая на пони по кличке Том Сойер, покорила не только сердца зрителей, но и систему препятствий высотой 80 см, за что получила в награду сейф. А вот 15-летней Екатерине Пшатовой мастерство и спортивная удача помогли стать обладателем настоящего брильянта из Якутии. Она стала сильнейшей на маршруте 100 см. Мама спортсменки Ирина Александровна внимательно следит за спортивной карьерой дочери. Она рассказала:

– Екатерина занимается конным спортом уже семь лет, и эти старты для нас не первые. Почти на каждых соревнованиях она оказывалась в призерах. Но этот турнир для нас особенный. Получить такой необычный и драгоценный приз было волнительно и приятно. Без пафоса скажу, что очень горжусь своей дочерью и рада её победе.

Екатерина Пшатова тренируется в КСК «Карьер» у Елены Дьячковой, и уже два года ее неизменным партнером является шестнадцатилетний гнедой тракененский жеребец Акрон.

По оценкам зрителей и самих спортсменов, организаторы постарались создать комфортные условия для людей и лошадей. Нежаркая погода и хороший грунт способствовали ярким и успешным выступлениям пар. А спонсоры своими призами добавили интереса к турниру и остроты в борьбе за победу.

Борис СТЕПАНОВ

Фото конноспортивного клуба «Winner»