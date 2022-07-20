Активисты собрали 120 мешков мусора на «Токсовских высотах»

В минувшие выходные на территории Памятника природы «Токсовские высоты» прошел субботник. Волонтеры собрали 120 мешков мусора. Найденные пластиковые и стеклянные бутылки были направлены на переработку.

Как сообщает ЛОТ, во время субботника прошли экологический и творческий конкурсы. Добровольцы соревновались в сборе пластика и стекла, а также изготавливали поделки из подручных материалов. Победителей наградили ценными призами и грамотами. Для участников субботника также провели экскурсию по экологической тропе «Еловые холмы».

Значимый вклад в экологические акции вносят «серебряные» волонтёры – они составляют порядка трети актива. Остальная часть добровольцев – молодые люди, в большинстве своем студенты.

– «Серебряные» волонтеры очень активны и зачастую показывают молодым людям, с какой заботой нужно относиться к природе. Их посыл и энергетика иногда намного сильнее, чем у студентов, и они заряжают этим настолько, что ребята приезжают на последующие акции с большим воодушевлением, – рассказывает Наталья Калягина, заместитель председателя областного отделения ВООП (Всероссийского общества охраны природы).

Отметим, что представители областного ВООП активно ведут социальные сети и с готовностью принимают новых членов в свою дружную команду. Следить за анонсами будущих мероприятий можно в группе https://vk.com/voopspb

Фото областного отделения ВООП