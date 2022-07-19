Когда в Осельках перестанут отключать свет и где жить обманутым дольщикам?

В ходе прямой телефонной линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, которая проходила 18 июля в студии телеканала ЛенТВ24, из Всеволожского района поступило два вопроса.

Жительница деревни Верхние Осельки сообщила главе региона о постоянном отключении света, причем без предупреждения, в этом населенном пункте. Без электроэнергии людям приходится сидеть даже в выходные дни, когда работы на электросетях обычно не проводятся.

Александр Дрозденко переадресовал вопрос главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому, который объяснил ситуацию неудовлетворительной работой «полувоенной структуры» Оборонэнерго, которая обслуживает электросети в деревне. К решению проблемы, по словам Андрея Александровича, подключился областной отраслевой комитет.

Губернатор в ходе прямой линии вступил с «горячим» предложением: правительство готово передать организации Оборонэнерго без аренды резервные дизель-генераторы, которые можно подключать на период ремонтных работ на сетях. Обслуживание установок, конечно, должна будет взять на себя эта структура. «Будем помогать!» – заключил Александр Дрозденко.

Второй вопрос поступил от обманутого дольщика, который три года назад купил квартиру в строящемся третьем корпусе ЖК «Северный вальс». Инвалиду третьей группы приходится вместе с семьей снимать квартиру в Колтушах, а долгострою и конца не видно. У звонившего, как выяснилось, городская прописка.

Губернатор ответил, что в области существует программа поддержки дольщиков, оказавшихся в трудной ситуации. Чтобы воспользоваться поддержкой, нужна областная регистрация.

Что касается третьего корпуса, то, во-первых, решение о его достройке принято. Во-вторых, рассматривается возможность передачи квартир дольщикам в тех корпусах, которые будут сдаваться раньше третьего.

И, наконец, вопрос, который касается всех пожилых жителей области.

– До пандемии, – рассказала немолодая женщина, – пенсионеры старше 75 лет имели право ездить на автобусах бесплатно. Почему сейчас эта льгота не действует?

Как сказал губернатор, в 2020 году на определенных условиях была достигнута договоренность с автоперевозчиками. Транспортные компании, взявшие на себя полное обслуживание всех маршрутов того или иного района, добровольно согласились возить все жителей старше 75 лет бесплатно. Пандемия вызвала сокращение автобусных перевозок, и в 2021 году соглашение было приостановлено.

По поручению губернатора в настоящее время рассматривается вопрос о льготном проезде пенсионеров «за 75» на иных условиях для перевозчиков – компенсационных. Расчеты покажут, насколько выполнима эта задача для региона.