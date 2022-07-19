В Коккорево прошел традиционный слет молодежи

В эти выходные, 16 и 17 июля, на берегу Ладожского озера состоялся ежегодный XVI молодежный турслет. Участниками стали жители Всеволожского района от 18 до 35 лет из двенадцати поселений.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, всего в турслете приняли участие 430 человек. В день заезда команды познакомились друг с другом, подготовив оригинальные творческие представления. Также в этот день прошли дружеские соревнования по перетягиванию каната и метанию гири. Не обошлось и без командной эстафеты «Битва за Тотем». Параллельно со спортивными активностями проходил конкурс рукоделия – мастерицы из разных команд вязали огромные шарфы, которые в последний день оценивали жюри.

Ну а во второй день начался с бодрой зарядки. Самые ловкие и азартные мерились силами в соревнованиях по дартсу, водному мячу и корнхоллу – простой, но увлекательной игре на меткость. Затем настало время для контрольного туристического маршрута. В завершение турслета был проведен конкурс бивуаков – оформление лагерей с техникой безопасности и соревнования по висячим садам, где молодежь проходила маршрут по веревкам с различными испытаниями.

Победу одержала команда «Wi-Fi» из п. Романовка, 2 место у команды «Ух ты, мы с Охты!» из п. Кузьмолово, а 3 место у команды «Назад в будущее» из пос. им. Морозова. Все команды получили заслуженные призы и дипломы участников.