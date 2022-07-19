Всеволожский шашист победил на Всероссийском турнире

С 6 по 13 июля в Ярославле состоялись первые Всероссийские соревнования памяти международного гроссмейстера В.В. Скрабова по русским шашкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек.

В мужском турнире уверенную победу одержал спортсмен из Нового Девяткино, мастер спорта Мажит Саршаев, набрав в турнире 13 очков из 18 возможных!

За призовые места боролись более 150 спортсменов, среди которых 12 гроссмейстеров и 22 мастера спорта, из 17 субъектов нашей страны.

По материалам отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района