Восемь жителей Всеволожского района прошли в областной кадровый резерв

Продолжается конкурс на возможность замещения руководящих должностей в администрации Ленинградской области. По итогам работы конкурсных комиссий «Губернаторского кадрового резерва – 2022» сто человек прошли муниципальный этап.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, лидером по числу победителей стал Кировский район – 11 человек, в Тихвинском, Гатчинском и Всеволожском районах – по 8 человек. Возраст участников – от 22 до 52 лет.

В «сотне» победителей муниципального этапа в разных номинациях – восемь жителей Всеволожского района: Моисеенко Надежда Николаевна (Комфортная городская среда, благоустройство), Бушманова Ольга Викторовна (Комфортная городская среда, благоустройство), Амосова Ольга Александровна (Природопользование, туризм), Петров Федор Михайлович (Современное образование), Зайцев Алексей Владимирович (Социальная реформа), Родионова Лидия Викторовна (Социальная реформа), Титов Андрей Александрович (Экономика, труд, занятость), Горбунов Валерий Валерьевич (Экономика, труд, занятость).