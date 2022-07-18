«Стиляги» прошлись по Всеволожску

Ретроспективное музыкальное представление прошло в парке Песчанка.

Конец рабочего дня пятницы 15 июля в парке Песчанка мало чем отличался от всех прочих и начинался буднично. На детской площадке, под пристальными взорами заботливых мамочек, увлеченно возились малыши. Подростки раскатывали по просторам парка на самокатах. Несколько семейных пар среднего возраста колесили на роликовых коньках. А компания молодых людей, расположившись в тени деревьев на скамейках, беззаботно щебетала и смеялась, не обращая внимания на окружающих. Здесь же неподалеку прохаживались благообразного вида пожилые люди. На сцене ненавязчиво хлопотали с проводами и музыкальным оборудованием два молодых человека. В парке царила благодать и умиротворение.

Но ближе к 19 часам в районе сцены парка Песчанка становилось всё оживленнее. Внимательный взгляд мог видеть, как стараясь остаться незамеченными, за кулисами собираются люди в необычных ярких нарядах. А буквально через несколько минут тишину пространства нарушил бодрый и приветливый голос ведущего, который громко объявил о начале концерта. Его организовали администрация Всеволожского района и КДЦ «Южный». Исполняющий обязанности художественного руководителя Культурно-досугового центра Максим Сорокин рассказал:

– Сегодняшний концерт проводится в рамках программы «Таланты под открытым небом». Подобные мероприятия мы проводим по пятницам дважды в месяц. Сегодня мы пригласили музыкальный коллектив «Огни Невы» из Санкт-Петербурга. Они подготовили для зрителей ретроспективное музыкально-танцевальное путешествие в атмосферу 40 – 60-х годов ХХ века и познакомят нас с субкультурой «стиляг».

На голос ведущего стал подтягиваться народ, и через несколько минут пространство перед сценой заполнили около сотни человек, как говорится, «от мала до велика». Дети дошкольного и младшего школьного возраста, подростки, молодежь, зрелые люди и пенсионеры с любопытством наблюдали за происходящим на сцене. А с подмостков зазвучали мелодии рок-н-ролла и знакомые для многих песни группы «Браво».

– Мы выбрали композиции группы «Браво» потому. что эти музыканты несколько десятилетий олицетворяли в нашей стране. субкультуру «стиляг». Она зародилась в конце 40-х годов в Соединенных Штатах и нашла не мало поклонников и почитателей в СССР. Внешне «стиляги» выглядели ярко и вычурно и преклонялись перед западным образом жизни, чем раздражали основную часть населения Советского Союза. А сегодня мы вспоминаем эту эпоху как часть нашей истории и культуры, – прокомментировала артистка ансамбля «Огни Невы» Марина Лысенко-Петухова.

Солисты, подражая Жанне Агузаровой и Валерию Сюткину, как могли, старались «зажечь» публику, а танцоры эстрадного коллектива часто спускались со сцены и отплясывали вместе со зрителями. Многие из присутствующих попали на мероприятие случайно и задержались здесь на полтора часа, просто проходя мимо. Они с интересом наблюдали за происходящим, но пуститься в пляс не торопились. А «градус» концерта все повышался. И вот уже основная часть зрителей, отбросив смущение, повторяет за профессиональными артистами не сложные танцевальные движения. 34-летняя жительница Всеволожска Ольга Мохрова даже не предполагала, что ее день закончится музыкой и танцами. Она поделилась:

– Люблю музыку, но танцую не часто, поскольку думаю, что у меня это получается не очень. Сначала просто стояла, слушала и наслаждалась знакомыми мелодиями и любовалась тем, как красиво и гармонично двигаются артисты. А потом и сама не удержалась, потому что устоять было невозможно.

А вот жители Всеволожска Евгений Ярмоленко и Надежда Поварова пришли на концертную площадку целенаправленно. Пожилая супружеская пара знала о концерте и с первых мелодий начала танцевать, подпевая солистам. .

– Нам сейчас за шестьдесят, мы пенсионеры и располагаем свободным временем. Много путешествуем и посещаем разные мероприятия, хотя пока «не встречали в Африке рассвет и не видели пожар в джунглях в час ночной» Танцевать очень любим и с сентября планируем записаться в кружок танцев, Концерт под открытым небом – это что-то особенное и напоминает нашу молодость. Тогда тоже много мероприятий проходило на свежем воздухе.

Так для сотни жителей Всеволожска пятничный вечер закончился на позитиве. И хотя жителей культурной столицы и её предместий удивить зрелищем довольно трудно, основная часть зрителей ушла с концерта в приподнятом настроении. А кто-то по пути домой обсуждал мероприятие и делился впечатлениями со своими спутниками.

Борис СТЕПАНОВ

Фото Антона ЛЯПИНА