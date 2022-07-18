Между Мурино и Буграми установлен двухметровый краб

На пустыре между Мурино и Буграми поселился яркий арт-объект в виде двухметрового краба. Ракообразный выполнен в воксельном стиле – это когда объемная фигура или узнаваемый образ складывается из простых кубов.

Необычную инсталляцию под названием «Мышление краба» создал уличный художник «Net streetart».

– Название – отсылка к крабам в ведре, где выбраться наружу нет шансов, ведь сородичи цепляются и тянут обратно каждого, кто пытается покинуть ловушку, – объяснил свою задумку автор арт-объекта.

По замыслу художника, работа будет веселым напоминанием для всех, кто заряжается чужим негативом и опускает руки, даже не успев начать что-либо. Стоит отметить, что выбранное для установки место играет на руку инсталляции – ярко-красный краб важно расселся посреди болота, в которое с готовностью затянет жертв своего мышления.

Фото из телеграм-канала «Net streetart»