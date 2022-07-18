Грибники Всеволожского района собрали за выходные полные корзины урожая

Для многих дожди и похолодание в июле стали неприятным сюрпризом, однако любители «тихой охоты» в первые погожие выходные отправились на проверку излюбленных грибных мест. И лес оказался щедр.

В сообществе «Грибы и Грибники СПб» пользователи с радостью делятся фотографиями своего улова. Так, жители Всеволожского района собирали полные корзины лисичек и подосиновиков. Кое-кому посчастливилось найти большие красные и белые грибы. Не остались внакладе и ценители ягод – удачливые собиратели вернулись с ведерками сочной черники, а кое-кто с морошкой и лесной земляникой.

– Все собирают чернику, и нам захотелось свежей ягодки поесть, – поделилась девушка Натали. – Попалось даже несколько лисичек. Но главное – это лесной чистый воздух, вот чего не хватало весь год!

В комментариях грибники бурно обсуждают улов и делятся планами на ближайшие выходные. Ну а мы в очередной раз убеждаемся, что у природы нет плохой погоды. Главное – настрой!

Фото пользователей сообщества «Грибы и Грибники СПб»