В Ленобласти проверят систему оповещения

В эту среду, 20 июля, с 10.00 до 12.00 в Ленинградской области будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения.

В проводимой проверке будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также будет передана речевая информация и демонстрироваться проверочный видеоролик на территории всех муниципальных районов и городского округа.

Жителям и гостям региона рекомендуется отнестись к проводимой технической проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Пресс-служба областного правительства