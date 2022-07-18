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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске построят новый водовод

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Новый водовод, протяженностью 274 метра, построят во Всеволожске. Коммуникации необходимы для бесперебойной работы сетей на случай ремонта Ладожского водовода.

Как сообщает стройблок 47-го региона, комитет градостроительной политики Ленинградской области уже утвердил проекты планировки и межевания территорий для размещения объекта. Проектируемые сети пройдут параллельно Ладожскому водоводу и будут носить вспомогательный характер по отношению к водоочистным сооружениям Всеволожска и существующей нитке водовода.

Проектируемый участок предназначен исключительно для обеспечения надежности существующего и реконструируемого объекта системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» – Водоочистных сооружений г. Всеволожска, бесперебойности водоснабжения потребителей при возникновении аварийной ситуации на основной магистральной ветке водовода.

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