Во Всеволожске построят новый водовод

Новый водовод, протяженностью 274 метра, построят во Всеволожске. Коммуникации необходимы для бесперебойной работы сетей на случай ремонта Ладожского водовода.

Как сообщает стройблок 47-го региона, комитет градостроительной политики Ленинградской области уже утвердил проекты планировки и межевания территорий для размещения объекта. Проектируемые сети пройдут параллельно Ладожскому водоводу и будут носить вспомогательный характер по отношению к водоочистным сооружениям Всеволожска и существующей нитке водовода.

Проектируемый участок предназначен исключительно для обеспечения надежности существующего и реконструируемого объекта системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» – Водоочистных сооружений г. Всеволожска, бесперебойности водоснабжения потребителей при возникновении аварийной ситуации на основной магистральной ветке водовода.