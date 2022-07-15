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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Правительство Ленобласти приостановило действие масочного режима

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Коронавирусные ограничения в 47-м регионе поставлены на паузу –  приостановлены действие масочного режима и ограничений по проведению массовых мероприятий. Кроме того, временно сняты требования изоляции контактных лиц и режим самоизоляции граждан с хроническими заболеваниями.

Соответствующий документ подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. После преодоления последней волны ковида и существенного сокращения регистрации новых случаев заболевания, регион планомерно возвращается к привычной жизни. Бизнес и предприятия перешли к допандемийному режиму работы, сняты особые условия проведения мероприятий.

Однако об окончательной отмене «антиковидного» постановления речь пока не идёт. Регион продолжает отслеживать динамику заболевания – в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет рассматриваться вопрос о возвращении части ограничений.

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