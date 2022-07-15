От Ленинграда – Сталинграду

17 июля исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы, которая имела решающее значение для всей Второй мировой войны.

У нас, в деревне Колтуши, живёт учительница Ю.И. Трощенко, у которой дедушка был активным участником Сталинградской битвы. Под Сталинградом боевые действия вела 8-я воздушная армия. В нее входило 10 авиадивизий, в каждую дивизию – по несколько авиаполков, но 273-й истребительный авиаполк (273-й иап) выделялся среди них особо. Он специализировался на воздушной разведке и поэтому сыграл очень важную роль и для своей дивизии, и для всей армии в целом. А ещё он прославился душевной атмосферой, царящей в полку. Эта атмосфера сформировалась благодаря командиру полка – Якову Александровичу Трощенко. Как вспоминают современники, это был открытый, щедрый, жизнелюбивый человек. Лётчики называли его «батей» и утверждали, что при Я.А. Трощенко чувствовали себя как за каменной стеной. А хороший эмоциональный настрой всегда проявляется как результат в бою. Необычно то, что Яков Трощенко был батальонным комиссаром, то есть «летающим комиссаром». И при этом один совмещал две должности: и комиссара, и командира полка. Такие случаи на фронте встречались крайне редко.

Яков Александрович Трощенко родился в 1908 году под Ростовом-на-Дону. Окончил знаменитое Качинское лётное училище и 7-е Сталинградское военное авиационное училище. Член ВКП(б) с 1929 года. Как лётчик, до Великой Отечественной войны успел набрать боевой опыт – воевал в Испании и Монголии (при Халхин-Голе). Свой первый орден Красного Знамени Я.А. Трощенко получил в 1939 году «за образцовое выполнение боевых заданий Правительства и проявленные при этом доблесть и мужество». Второй орден Красного Знамени Я.А. Трощенко получил в декабре 1941 года – за участие в разгроме немецкой танковой армии Клейста. В документах на награждение написано: «Волевой комиссар. Умело организует политработу на выполнение боевых заданий командования. С начала войны с германским фашизмом полк под его командованием даёт хорошие и отличные результаты в боевых действиях». А также после войны о нём хорошо написал в своей книге «Воздушные бойцы» Герой Советского Союза Б.Н. Ерёмин.

К началу Сталинградской битвы Якову Александровичу было 33 года. В то время несколько авиаполков 8-й воздушной армии базировалось возле деревни Солодовка Ленинского района Сталинградской области. Командир 273-го иап квартировался в деревенском доме. Хозяйкой дома была Елизавета Стеганцева. Позже она вспоминала, что Я.А. Трощенко всё время был занят делами, а когда возвращался в дом, то говорил: «Скоро мы немца погоним прочь». В это время в Ростове-на-Дону его ждали жена и двое малолетних сыновей.

Немцы сконцентрировали под Сталинградом огромные силы. Они планировали одним броском захватить город и тем самым перерезать коммуникации между центральными районами страны и Кавказом. Но своевременные действия Красной Армии заставили немцев увязнуть в боях.

Это были очень тяжёлые бои. Недаром Сталинградскую битву называют одной из самых кровопролитных во всей мировой истории. Такая картина складывалась начиная с июля 1942 года по декабрь. А в начале декабря Красная Армия организовала наступление, которое закончилось окружением и полным разгромом врага.

Но Яков Александрович до этого дня не дожил. Он погиб после окончания кровопролитной фазы сражения, до конца выполнив свой долг. Обидно, что гибель произошла «по техническим причинам». Под Сталинградом истребители совершали до 7 вылетов в день (хотя по технике безопасности рекомендовано 3 вылета в день). При таких условиях машины быстро изнашивались. А истребителям важна маневренность: ведь они уходили от немцев на виражах, в бою приходилось вертеться, как волчок. 14 ноября 1942 года командир 273-го иап Я.А. Трощенко решил проверить боеготовность самолёта Як-1. При первом полёте обратил внимание на шумы в моторе. После посадки самолёта дал указание, чтобы техники осмотрели мотор. Техники мотор вроде бы починили. Яков Александрович тут же взлетел на этой машине во второй раз и при выходе из штопора врезался в землю. Это видели жители посёлка Солодовка. Они и похоронили Якова Трощенко в центре посёлка. Через неделю после гибели Якова Александровича 273-му полку присвоили почётное звание «Гвардейский».

Семье сразу же сообщили о гибели лётчика. После войны его супруга и оба сына приезжали в Солодовку, чтобы посетить могилу. Историю деда хорошо знают две внучки и одна правнучка. Младшая внучка – это Юлия Игоревна Трощенко. Во Всеволожском районе она активно занимается поиском пропавших без вести солдат, благоустройством их могил, в своей школе ведёт кружок «За други своя».

По порыву души в 2019 году Юлия Игоревна ездила в Москву, в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Там, среди документов 273-го иап, нашла фотографии деда и некоторые неизвестные ранее сведения. Отчёт об этой поездке был опубликован в нашей газете.

А летом 2021 года Юлия Трощенко поехала в деревню Солодовка на могилу своего дедушки. Она выехала по приглашению местного Совета ветеранов, и не с пустыми руками. Повезла землю с Невского «пятачка» и список солдат, которые были призваны на войну с Ленинского района Сталинградской области, а погибли у нас, под Ленинградом. Этот список был подготовлен по документам из ЦАМО. Он был сразу же опубликован в местной газете. Небольшое село Солодовка сейчас относится к Царевскому сельскому поселению Ленинского района Волгоградской области. Приняли там посланницу из Ленинграда очень хорошо. Была организована встреча с представителями районного Совета ветеранов и с местными жителями. Им Юлия Игоревна рассказала о Невском «пятачке», бои на котором были не менее напряжёнными, чем под Сталинградом. Поведала о Дороге жизни и о Дороге смерти, о которой местные жители услышали впервые.

Потом обменялась педагогическим опытом с учителями в школе и провела занимательное занятие для местных детишек. Это не всё: Юлия Игоревна общалась с местными краеведами. Они организовали экскурсию по степи, где во время войны стояли аэродромы и сохранились капониры, которые хорошо видны из космоса. Потом Юлия выполняла их поручения, в частности, разыскала следы поэта Михаила Дулькина, который переехал из тех краёв в Ленинградскую область.

Во время поездки Юлия Трощенко проживала там же, где когда-то квартировался дедушка – в доме Елизаветы Стеганцевой, которой уже нет в живых, а Юлию принимала её внучка – Надежда. Вот уже много лет Надежда Лагутина бережно ухаживает за могилой Я.А. Трощенко. Прошёл год, и в июле, накануне 80-летия начала Сталинградской битвы, Юлия Трощенко вновь посетила Солодовку. На этот раз поездка была не официальной, но всё равно Юлии Трощенко в торжественной обстановке вручили недавно изданную в местных краях книгу «Десять лет и три имени», в которой написано и про Я.А. Трощенко, и про Юлию. Кроме того, внучка боевого лётчика посетила волгоградские музеи.

Пользуясь случаем, Юлия Игоревна выражает благодарность Надежде Анатольевне Лагутиной и всем жителям деревни Солодовка за уважительное отношение к местам упокоения защитников Отечества. А для нас имеет значение, что во время этой поездки протянулась ниточка между Царёвским сельским поселением Волгоградской области и Всеволожским районом Ленинградской области.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из семейного архива Юлии ТРОЩЕНКО