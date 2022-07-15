Завершается обновление трассы между Сертолово и Агалатово

Вчера, 14 июля, пресс-служба областного правительства поделилась очередной радостной новостью для водителей Всеволожского района – ремонт дороги между Сертолово и Агалатово уже на финишной линии.

Пока дорожники укладывают верхний слой покрытия, специалисты «Ленавтодора» проверят взятые образцы асфальта на соответствие качественно-техническим характеристикам. Стоит отметить, что на данном участке дорог использовалось усиленное покрытие, разработанное по методу объемного проектирования. Специально подобранная смесь увеличит износостойкость покрытия и снизит риски образования колейности.

«Этой дорогой ежедневно пользуются сотни сертоловчан, поэтому важно, чтобы она была в порядке. Здорово, что дорожники слышат водителей и за два года целиком сделали трассу между Сертолово и Агалатово удобной и безопасной», – рассказал житель Сертолово, общественный контролёр нацпроекта Алексей Русаков.

Сезон дорожного ремонта в самом разгаре, каждый день на региональных трассах кипит работа – обновляется асфальт, устанавливаются дорожные знаки, появляются тротуары и автобусные остановки. В ближайших планах замена покрытия ещё на одной важной для жителей Сертолово магистрали — «Парголово – Огоньки» (Выборгское шоссе). Речь идёт про участок между Сертолово и Чёрной Речкой.