Жители Ленобласти смогут выкупить землю под огороды на льготных условиях

Земельные участки, находящиеся в собственности региона, а также те, на которые государственная собственность не разграничена, огородники-арендаторы смогут выкупить за 15% от кадастровой стоимости.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее правом льготного выкупа могли воспользоваться только члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Теперь им могут воспользоваться и другие арендаторы земель, предназначенных под огородничество.

По словам главы региона Александр Дрозденко, подобная возможность позволит людям работать на своих участках без постоянной пролонгации аренды. Несмотря на то, что Ленинградская область входит в зону рискованного земледелия, многие жители готовы вкладывать силы и средства в свой собственный огородик или сад.

– Овощи со своего участка не идут ни в какое сравнение с магазинными, – уверена жительница Всеволожска Марина Сорокина, проводящее каждое лето в СНТ за городом. – Если подходить к делу с умом, то можно собрать очень приличный урожай, а с сезонными скачками цен на фрукты и овощи домашние припасы и заготовки очень хорошее подспорье.

В Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом пояснили, что решение принято в рамках реализации постановления Правительством РФ, вступившего в силу в апреле 2022 года по которому наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом РФ, в 2022 году введена возможность выкупа предоставленных в аренду огородникам государственных или муниципальных земельных участков без проведения торгов.