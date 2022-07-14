Где интересно провести выходные в Ленинградской области?

В ближайшие выходные в Ленинградской области программа будет настолько насыщенной, что буквально глаза разбегаются. Куда поехать?

15 – 16 июля в Выборге, на территории Анненских укреплений, состоится фестиваль «Выборгские манёвры». Зрителей ждут интересные исторические реконструкции.

16 июля в Старой Ладоге торжественно откроется туристский Петровский фестиваль «От Руси к России».

На 16 июля в Музее-крепости «Корела» (город Петрозаводск) запланирован исторический фестиваль «Петровские потешные баталии». Люди, купившие билет на этот фестиваль, смогут сами принять участие в двух сражениях: сначала это «Осада крепости шведскими войсками в XVII веке», а затем – «Освобождение крепости войсками Петра Первого. Сражение XVIII века».

16 июля в Музее-заповеднике «Парк Монрепо» (город Выборг) пройдёт ежегодный фестиваль классической музыки «Музыка на воде». Там будут выступать артисты Мариинского театра.

16 и 17 июля в посёлке Сиверский Гатчинского района ожидается XI военно-исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны». В программу включена реконструкция эпизодов из Клястицкого военного сражения, а также выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут», концерт казачьей песни, соревнования по рубке шашкой и многое другое.

И мы ещё раз убеждаемся, что в Ленинградской области жить очень интересно.

Материал подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА