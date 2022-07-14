Всеволожск отправляет гуманитарную помощь в подшефный город Енакиево

Как сообщалось ранее, 12 июня Ленинградская область и подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики заключили договор о сотрудничестве. Была разработана дорожная карта, согласно которой за отдельными муниципальными районами 47-го региона закреплены определённые территории. Так, Всеволожскому району достался сам город Енакиево, а также сёла Авиловка и Шапошниково.

О том, что уже сделано и что ещё будет сделано для оказания помощи городу Енакиево, рассказал глава администрации района Андрей Низовский.

– Андрей Александрович, велики ли наши возможности?

– Сам город Енакиево – муниципалитет второго уровня, он чем-то напоминает наш Всеволожский район с той лишь разницей, что численность населения в нём в связи с восьмилетней блокадой и прочими невзгодами значительно меньше. И хотя сам город и его спутники войной впрямую не затронуты, качество жизни в этих населённых пунктах оставляет желать лучшего, поскольку долгие годы государство в них средств не вкладывало, несмотря на то, что бывший президент Украины Виктор Янукович сам был родом из Енакиево. Но он ошибочно полагал, что его заигрывание с западными областями страны и проживающими в них бандеровцами, а также «вливание» в них значительных материальных и организационных ресурсов, обеспечит ему их благодарность. Но, как мы знаем, они предали его с удовольствием, и он был вынужден бежать из страны.

Что же касается помощи городу Енакиево в настоящее время, то должен сказать, что Всеволожский район – не субъект Федерации, и наши возможности не столь велики. И тем не менее помогать мы, естественно, будем. Мы уже отправили в Енакиево оборудование, технику, спортивный инвентарь для школ…

Естественно, нельзя здесь умолчать об участии в этом благородном деле партии «Единая Россия», при активном содействии которой в Енакиево отправляется существенная помощь, не говоря уже о том, что члены партии жертвуют личные средства.

Не за горами осень, и мы сейчас не только поможем подготовиться к отопительному сезону, но и осуществим сбор тёплых вещей – в первую очередь для детей Енакиево. Помощь детям – наш главный приоритет, потому что к 1 сентября многие из них вернутся в свой родной город.

Отмечу, что в июне в рамках подписанного соглашения между городом Енакиево и Ленинградской областью для ремонта сцены МБУ «Культурно-досуговый центр им. 40-летия Победы» от регионального отделения партии «Единая Россия» привезли строительные материалы для покрытия пола сцены в количестве 50 куб. м специализированной древесины.

– Есть ли у вас планы также обратить внимание на сбор и отправку в Енакиево учебников и художественной литературы, ведь ни для кого не секрет, что там в них остро нуждаются?

– Такая помощь Донбассу уже осуществляется на федеральном уровне, но никто не запретит нам делать то же самое и на уровне Всеволожского района. Безусловно, сейчас там нужна литература на русском языке, и, думаю, мы вполне сможем обратиться к нашим гражданам и всем миром собрать хорошие книжки и передать их в Енакиево. И это очень важно, поскольку многие годы государство Украина искореняло русский язык и литературу на русском языке.

P.S. Сразу после окончания блиц-беседы Андрей Низовский, как секретарь Всеволожского отделения партии «Единая Россия», 13 июля принял участие в отправке из п. Мяглово очередного гуманитарного груза для подшефного города в Донецкой Народной Республике. В грузовых машинах находились строительные материалы, которые придутся очень кстати при восстановлении мирной жизни. Сбором гуманитарного груза при активном участии партии «Единая Россия» занималась фирма «ЛенОблСтрой», которая исторически взаимодействует с Ленинградской областью.

Это не первый и не последний груз, который отправится в Енакиево. Следующий будет отправлен уже 19 июля. В нём будут продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, собранные силами партийцев и неравнодушных граждан.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР