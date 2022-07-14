Врач Всеволожской КМБ награждена за помощь жителям Донбасса

Наградили пятерых медиков, вернувшихся из подшефного города Енакиево, где работают три передвижных комплекса из Ленинградской области.

В числе награждённых специалистов-медиков, отправившихся добровольцами в ДНР из Всеволожского района, врач – акушер-гинеколог Всеволожской клинической межрайонной больницы Наталья Дмитриевна Иванова. Группа ленинградских врачей находилась там с конца мая до конца июня. Эти врачи и рентгенлаборанты были первыми от Ленобласти, проводившими осмотры населения в Енакиево.

Грамоты вручили заместитель председателя правительства 47-го региона Николай Емельянов и председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

«Мы никогда не сомневались в людях, которые работают в здравоохранении Ленобласти. И поэтому не случайно мы себя называем большой ленинградской семьёй, а вы часть этой семьи», – отметил Сергей Вылегжанин.