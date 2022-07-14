Во Всеволожском районе пройдут чемпионат по пахоте и сырный фестиваль

С 12 по 14 августа в пос. им. Свердлова будет проходить чемпионат России по пахоте, в рамках которого состоится большой сельскохозяйственный праздник «Аграрная неделя Ленинградской области». Ну а украшением мероприятия станет «Ленинградский сырный фестиваль».

Для гостей праздника запланирована масштабная и увлекательная программа. Помимо самых соревнований, готовится яркое трактор-шоу и гонки тракторов. Предусмотрены тест драйвы и даже семейные гонки на тачанках.

Также в рамках аграрной недели будет работать выставка сельхозпродукции и демонстрационные показы. Будут работать живая ферма, детский городок, ретро-экспозиция и, конечно же, ярмарка продукции. Запланировано множество мастер-классов и конкурсов.

Много интересного гостей будет ждать на сырном фестивале. Все желающие смогут продегустировать и приобрести десятки классических и авторских сыров, привезенных из лучших сыроварен страны. Дополнить и раскрыть изысканные вкусы сыров поможет продукция винной ярмарки.

Отличное настроение будут задавать приглашенные артисты. Звездный концерт и зажигательная шоу-программа развернутся на большой сцене под открытым небом.