Новая школа в Мурино на 1175 мест откроется в сентябре

Завершено строительство нового учебного учреждения на 1175 мест в Мурино. Школу на Графской улице введут в эксплуатацию до конца месяца, а уже в сентябре здесь прозвенит первый звонок.

Как сообщили в областном комитете по строительству, в просторном четырехэтажном здании разместились не только все необходимые кабинеты, но и созданы пространства для творческих кружков. Помимо учебных классов, в школе оборудован актовый зал на 540 мест, два спортзала с раздевалками и душевыми, обширная библиотека и комната для групп продленного дня. Отдельно стоит упомянуть полноценные мастерские по обработке металла, древесины и тканей.

На пришкольной территории большое пространство для спортивных занятий и игр на свежем воздухе. Помимо аккуратного школьного стадиона, ребята смогут отдохнуть на благоустроенной школьной территории, поиграть в настольный теннис или поупражняться на тренажерах.

Фото комитета по строительству Ленинградской области