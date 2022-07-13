Невероятная правда о любви и дружбе

Памятник блокадному псу Трезору, который в годы войны спас от голодной смерти несколько семей ленинградцев, встал в праздничный День семьи, любви и верности в центре Всеволожска, в парке у Дома культуры на Колтушском шоссе. И уже многие жители и гости города по традиции пожали легендарному псу лапу, дружески протянутую навстречу всякому доброму человеку. И каждый, конечно же, высказал Трезорке свое заветное желание.

«Окольцованные блокадой»

В прошлом, 2021 году, в год 80-летия со дня начала блокады, увидел свет необычный сборник документальных и художественных свидетельств о жизни и участии животных в войне и блокаде 1941 – 44 годов. Подлинные и правдивые истории о рядовых войны – собаках, лошадях, голубях – были собраны большой командой энтузиастов Красногвардейского района. Библиотекари, художники, полиграфисты – многие приняли участие в этом проекте, автор идеи и вдохновитель которого – глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Е.Н. Разумишкин.

В издании впервые были собраны воспоминания, документы, фотографии, рассказы и удивительные истории о судьбах животных блокадного Ленинграда и о людях, в самые страшные времена сохранивших способность к состраданию и милосердию. Одна из этих подлинных историй дружбы человека и самой обыкновеннойдворовой собаки по имени Трезор завершилась тем, что во Всеволожске увековечили память о блокадном псе, проявившем невероятные, самые что ни на есть «человеческие» качества.

– На самом деле эта история, которую я впервые услышал еще в 1995 году, когда работал в управлении жилищного хозяйства, – сказал на открытии памятника член Союза писателей России Александр Смирнов, – уже давно «гуляет» по социальным сетям. Совсем небольшой рассказ о псе Трезорке, который в годы войны научился охотиться и приносил своим хозяевам в Парголово добытых на охоте зайцев, – давно живет своей жизнью, обрастая все новыми и новыми подробностями. И тем не менее, когда меня пригласили во Всеволожскую администрацию и рассказали об идее поставить памятник Трезорке, – как-то мало верилось в успех этого мероприятия. Тем удивительнее, что всё это свершилось, и не каждому автору так повезет, что герой его рассказа будет увековечен в бронзе.

Евгений Крылов, член Союза художников России, скульптор, создавший этот мифологический образ собаки с крыльями, выразил признательность всем официальным лицам, откликнувшимся на идею создания памятника: главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому, его заместителю по социальной работе Светлане Хотько, председателю МО «Город Всеволожск» Станиславу Богдевичу и, конечно, Главному управлению ветеринарии.

Для чего Бог создал животных

Станислав Владимирович Богдевич, приветствуя участников этого мероприятия, напомнил известное выражение, принадлежащее французскому писателю Антуану Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта цитата и стала лейтмотивом и девизом проекта, который проходил в области на протяжении всего года.

Начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов рассказал о большой и постоянной просветительской работе, проводимой по инициативе управления: это и совместный проект с фондом «Дорогой добра», в рамках которого прошел конкурс детского рисунка, издаются буклеты, памятки, оказывается конкретная помощь приютам. Животным не только собирают и привозят корм, им стараются найти дом.

– Можно сказать, что в этой скульптуре отражены сразу и память о героическом прошлом нашей земли, – сказал Л. Кротов, – признательность всем домашним питомцам, так искренне и бескорыстно дарящим нам свою любовь и верность. Ведь цивилизованность общества совершенно точно определяется в том числе и отношением к братьям нашим меньшим. Так что сегодняшнее событие – замечательное и показательное во всех смыслах.

Были приведены и красноречивые цифры: по официальной статистике, во время Великой Отечественной войны Красная Армия насчитывала 65 тысяч четырехлапых бойцов, то есть собак, обученных вытаскивать с поля боя раненых, бросаться под танк с гранатой, участвовать в разминировании и налаживать прерванную связь. Только раненых четырехногие санитары вынесли с поля боя 700 тысяч, участвовали в разминировании трехсот крупных городов и нашли четыре миллиона фугасов.

А домашние животные, встретившие блокаду в ленинградских квартирах и домах, точно так же, как и их хозяева, страдали от холода и голода. Знаете ли вы, что собаки, прежде всего овчарки, так же как и люди, подлежали мобилизации на фронт, сражались и погибали. И, конечно, были и такие невероятные истории, когда животные не только по причине своей потрясающей интуиции, но и качествам, свойственным, казалось бы, только человеку – любви, милосердию, спасали тех, кого любили искренне и бескорыстно.

И на центральной аллее парка у Дома культуры было рассказано, точнее, показано множество таких историй детьми, юными художниками, участниками проекта «Трезор зажигает огоньки добра». Руководитель проекта Мария Зимина вместе со своими единомышленниками ведет уроки добра не один год, совершенно справедливо полагает, что только дорогой добра можно дойти до главного.

– А что главное? – вопросом на мой вопрос отвечает мне Мария. – Главное, оставаться человеком в любой ситуации, во все века и времена. И самое интересное, что зачастую именно животные учат нас этому – оставаться человеком. Заметьте, как хочет любой ребенок в детстве, чтобы у него был друг, щенок, котенок. И, как правило, дети, у которых в доме были животные, вырастают настоящими защитниками и семьи, и страны, знающими цену любви и верности.

Хороший памятник появился в нашем городе. Очень нужный и полезный. Можно и желание загадать, и помечтать, и о жизни подумать.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА