Ладога встретила участников турслета учащихся союзных государств

Первый Туристический слёт учащихся союзных государств стартовал во вторник на берегу Ладожского озера.

Торжественная церемония открытия состоялась у мемориала «Разорванное кольцо», где участники почтили погибших в Великой отечественной войне возложенными к Вечному огню цветами.

С берегов Ладоги ребята отправятся в Кингисеппский район, где на протяжение шести дней их будет принимать детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь». Выбор организаторов не случаен: туризм – одно из основных направлений лагеря, имеющего крепкую материально-техническую базу. «Россонь» оборудован всем необходимым для подготовки настоящего путешественника, от полосы препятствий до скалодрома и верёвочного парка.

В программе слёта разнообразные конкурсы и дисциплины, призванные отточить и продемонстрировать навыки начинающих туристов. Полный спектра досуга, от соревнований до творческого самовыражения. Также, помимо основной части, участников ждут экскурсии по значимым и наиболее живописным местам Ленинградской области.

Организаторы ожидают, что ребята получат не только незабываемые впечатления, но и смогут познакомиться с новыми местами, лучше узнать регион, встретить новых людей. Последнее особенно важно, считает заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, потому что неформальное общение помогает выстраивать более прочные отношения и помогает укреплению связи между братскими народами. Также он отметил, что практика подобных слётов в перспективе благоприятно скажется на развитии туризма в области.

Всего в турслёте примут участие семь белорусских и 28 российских команд из других регионов страны: Кузбасса, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и др. Общее количество участников, включая судей и руководителей делегаций, превысит пятьсот человек.

Соб. инф.

Фото пресс-службы администрации ВМР