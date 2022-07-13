Дорожники Ленобласти ликвидируют последствия непогоды

Вчера, 12 июля, на Ленинградскую область обрушился настоящий шторм – больше всего от сильного ветра и ливня пострадали Всеволожский, Тихвинский и Кировский районы. Буйство стихии не осталось без последствий – некоторые региональные дороги оказались заблокированы повалившимися деревьями.

Как сообщает дорожный комитет Ленинградской области, со вчерашнего вечера на региональные трассы выехали круглосуточные патрули. Специалисты оперативно расчищали проезд.

Дорожники призывают водителей быть внимательными и сообщать на горячую линию «Ленавтодора» о поваленных стволах, неработающих светофорах и лежащих дорожных знаках по круглосуточному телефону 8 (812) 251-42-84.

Эффективно отработали и ремонтные бригады, которые оперативно обнаруживали повреждения линий электропередачи и максимально быстро восстанавливали стабильное электроснабжение.