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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники вышли на ремонт трассы «Юкки – Кузьмолово»

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По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» стартовало обновление основной региональной трассы для Юкков, Порошкино, Энколово и Корабселек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего здесь планируется обновить порядка десяти километров. Набор работ включает в себя полную замену асфальтового покрытия, укрепление обочин и обустройство новых остановок. Сейчас дорожники занимаются расчисткой кюветов со стороны Юкков и демонтажем старых остановок. В процессе работ будет использован усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования: такая смесь подбирается специально с учетом нагрузок на каждую конкретную дорогу и хорошо сопротивляется образованию колеи.

Ремонтные работы увязаны с будущей важной дорожной стройкой, в рамках которой будет расширен загруженный перекрёсток в сторону деревни Сярьги и «Охта-Парка». Эти работы будут выполнены после завершения подготовки проектной документации, поэтому в процессе нынешнего ремонта техника обойдёт этот участок.

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