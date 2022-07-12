С начала сезона от клещей пострадали более четырех тысяч ленинградцев

По данным Управления Роспотребнадзора 12 июля на территории Ленобласти на зарегистрировано 4109 пострадавших от укусов клещей, 898 из них – дети. Во Всеволожском районе за соответствующей помощью обратились 359 человек.

Управление напоминает, что все районы Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. В этом году зарегистрировано восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Во всех районах 47-го региона проходят акарицидные обработки. С начала сезона в Ленинградской области обработано 3730,1 га общественных территорий и пространств для отдыха.

Тем не менее специалисты напоминают о важности вакцинации и необходимости соблюдать меры профилактики. Также родителям следует разъяснить детям об опасности заболеваний, передающихся клещами, и привить привычку регулярных осмотров во время отдыха на улице.