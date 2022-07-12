Кубок Губернатора по конкуру – 2022 разыгран!

Более 120 спортивных пар из России участвовали в одном из главных соревнований года по конному спорту, который прошел в Энколово.

На прошлой неделе деревня Энколово стала центром внимания и притяжения для любителей конного спорта. В расположенном здесь Конно-спортивном клубе «Дерби» собрался весь цвет и гордость отечественного конкура. Со всей страны сюда съехались сильнейшие спортивные пары. Наиболее представительными и многочисленными были делегации Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди участников – 11 мастеров спорта международного класса, 12 мастеров спорта России и более 20 кандидатов в мастера спорта. В их числе члены основного и резервного составов сборной РФ Михаил Сафронов (Москва), Александр Белехов (Санкт-Петербург), Михаил Шемшелев (Московская область), Сергей Петров (Москва), Наталья Симония (Москва), Мария Бибикова (Москва), Татьяна Бурлачко (Ленинградская область) и другие. На этом турнире дебютировали и две спортсменки из Всеволожского района.

– Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру является одним из самых престижных турниров по конному спорту, которые проводятся на территории России. Впервые он был разыгран в 2001 году. При поддержке правительства Ленинградской области эти соревнования стали визитной карточкой нашего региона. С 2007 года площадкой для его проведения стал Конно-спортивный Клуб «Дерби». За 20 лет статус соревнований из регионального вырос до международного уровня. Участие в нем дало возможность нашим конникам показывать свое мастерство, соревнуясь с ведущими спортсменами России и Европы.

Данный турнир входил в серию квалификационных соревнований к розыгрышу Кубка мира. Но в этом году, в связи с санкциями на проведение международных соревнований в нашей стране, решено провести Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру – 2022 в статусе Всероссийских соревнований», – рассказала директор турнира Мария Локтионова.

О важности и престижности события свидетельствовали и гости, въезжавшие на автостоянку клуба на дорогих автомобилях. А дамы в шикарных нарядах, шляпках и других причудливых головных уборах, расположившиеся за столиками VIP-зоны, подчеркивали элитарный статус мероприятия. Среди почетных гостей были: первый заместитель областного правительства, председатель Комитета финансов Р.И. Марков, заместитель правительства Ленобласти, председатель Комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой, депутат Государственной Думы С.В. Яхнюк, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту О.Л. Лагода, советник председателя Федерации конного спорта России М.И. Кретов, президент Федерации конного спорта Ленинградской области В.Л. Локтионов и другие.

Спортивная арена, украшенная баннерами многочисленных спонсоров, выглядела празднично и нарядно. «Боевое поле» с идеальным грунтом и тщательно выверенными и точно расставленными препятствиями создавало ощущение томительного ожидания грандиозного зрелища. А на разминочном поле чувствовалась атмосфера напряжения и готовности к стартам. Торговые точки, организованные на территории КСК, предлагали товары для лошадей и всадников, еду и напитки, спортивное оборудование, а промоутеры, стоявшие на проходах, информировали о популярных местах отдыха, товарах и услугах.

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах и начинались с маршрута от 110 см. Удачным дебютом стало выступление юной спортсменки из Всеволожского района Дарины Шариповой. Хрупкая девочка весом в 40 кг и ростом 154 см на огромном коне голландской теплокровной породы по кличке Клиф, высотой в холке 175 см, выглядела невероятно. Мастерство и уверенность, с которой двенадцатилетний ребенок справлялся с могучим животным, поражали воображение. Лучшим ее результатом стала победа на маршруте высотой 130 см.

– Для меня это первые соревнования такого уровня. А 10 июля – двойной праздник. Во-первых, конечно, победа, во-вторых – день рождения. Сегодня мне исполнилось 12, и это значит, что я теперь могу выступать не только в пони-классе, но и участвовать в серьезных турнирах. Своим успехом я обязана многим людям, в числе которых моя мама и тренер Евгения Шарипова, старшая сестра, мастер спорта Василиса Ерастова, она тоже участвовала в турнире, и, конечно же, человек, благодаря которому я занимаюсь и выступаю на Клифе, – прокомментировала событие и свою победу сама юная спортсменка.

Второе место в этой же возрастной группе заняла четырнадцатилетняя спортсменка из нашего района Екатерина Корсакова на коне тракененской породы по кличке Попутный Ветер. Она занимается в конно-спортивном клубе «Гермес» (деревня Вертемяги).

Самыми сложными для лошадей и всадников и захватывающими для зрителей были выступления в маршруте с высотой препятствий 150 см. Здесь же за крупный призовой фонд боролись самые именитые и титулованные всадники. В очередной раз удача улыбнулась Михаилу Сафронову. Главный денежный приз в размере 204 000 рублей уехал в Москву. В интервью корреспонденту газеты «Всеволожские вести» Михаил Николаевич сказал:

– Этот турнир своими многолетними традициями способствует популяризации и развитию массового и профессионального конного спорта. Мне он интересен уровнем организации и квалификацией выступающих здесь конников. Для спортсмена соревнования являются лучшим способом проверить себя, поэтому здесь участвовали и три моих воспитанницы. В целом мы довольны результатами, которые показала наша команда. Хочется поблагодарить хозяев и организаторов соревнований за прекрасные условия и теплый прием.

Очевидно, что интерес к Кубку Губернатора Ленинградской области есть не только у профессиональных спортсменов и высокопоставленных представителей конной индустрии. На трибунах можно было видеть простых и скромно выглядевших молодых девушек и даже зрелых людей пенсионного возраста. Пришел посмотреть выступления сильнейших конников страны 73-летний Геннадий Венедиктов. Семь лет назад по рекомендации врачей, он занялся верховой ездой и сегодня занимается в КСК «Дерби» (историю его чудесного исцеления мы ещё расскажем читателям). Геннадий Львович отметил:

– Безусловно, конный спорт и верховая езда, в частности, относятся к элитарным видам досуга, и это обусловлено не только финансовыми затратами. Главный барьер между человеком и лошадью состоит в непонимании этой красоты и практической пользы. На трибунах самого рядового турнира по футболу зрителей будет гораздо больше, чем на соревнованиях даже такого уровня. С одной стороны, это печалит, но с другой, отрадно, что с каждым годом количество любителей конного спорта растет. Правда, приходят в конно-спортивные клубы почему-то в основном девушки.

По законам жанра, кульминацией зрелищных выступлений спортсменов-конников стала церемония награждения. Победители и призеры выходили за заслуженными наградами вместе со своими четвероногими партнерами и получали кубки, медали, памятные плакетки, призовые попоны, а лошади – традиционную розетку и морковь. Кроме того, турнир Кубок Губернатора Ленинградской области имеет определенный призовой фонд, который распределялся между победителями и призерами. Размер вознаграждения, в зависимости от сложности маршрута и показанного результата, начинался от 10 800 рублей и достигал рекордной цифры 204 000 рублей.

Борис СТЕПАНОВ

Фото Антона ЛЯПИНА