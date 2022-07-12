День любви, семьи и верности отметили в парке Песчанка во Всеволожске

Эта одна из самых молодых дат в новейшей истории страны. Святые Петр и Феврония – покровители семьи, а лепестки ромашек давно стали символом верности и всех тех качеств, что делают семью крепкой и счастливой.

Праздник во Всеволожске удался, несмотря на непогоду. Во второй половине дня 9 июля небо над городом затянуло тучами, пошел проливной дождь, – загремел гром, но самые стойкие гости и жители города остались и подпевали звездам эстрады. Организаторам удалось провести яркое и запоминающееся мероприятие.

Невероятные экипажи в парке Песчанка

Под бодрую музыку со сказочными персонажами стартовал Парад колясок, самокатов и велосипедов. Было интересно и зрелищно. Пеструю толпу участников не только было видно издалека, но и слышно еще до появления в поле зрения. Это седьмое по счету семейное шоу уже стало доброй традицией, удивительным праздником. Родители и дети соревновались в оригинальности оформления детского транспорта. Невероятные «экипажи» поражали воображение. Открыл шоу въехавший на самокате под шум моторчика Карлсон. Исполнив веселую песенку, сказочный персонаж дал старт веселому празднику.

Затем театр «Пластилиновая ворона» демонстрировал шуточную театрализованную антрепризу. Герои сказок разыгрывали сценки с самокатом, детской коляской, маленьким велосипедом и машинкой. Под конец песни на сцену вышли артисты в ростовых костюмах, для объявления начала шествия. И покатились… Коляски-избушки, самокат-короб, единорожки, русские богатыри и другой детский транспорт.

Вообще, слово «коляска» здесь можно было забыть. Вот мимо проходит Соловей-разбойник, а рядом Илья Муромец, одолевший злодея. За всем наблюдают волшебники разных мастей. Многие участники ежегодно участвуют в параде и каждый раз удивляют своими идеями оформления детских колясок.

Участники подготовили творческие выступления. Например, семья Холодило проявила творчество и фантазию, сконструировав «чудо-коляску» – автотеремок. В красивой избушке они везли двух самых главных членов семьи. Гордое выражение их лиц полностью соответствовало отведенной роли.

– У нас дружная многодетная семья, – презентуя свое чудесное творение, отметили родители. – Мы много времени проводим на свежем воздухе, любим разноплановый отдых. Дети непосредственные участники и исполнители наших идей. Сила нашей семьи в любви, взаимопонимании и уважении.

– Любить, беречь, доверять, заботиться и не обижать, – вот девиз нашей семьи, – рассказывает семья Шмельковых-Шпилевых. – Вместе мы уже десять лет. Нас связали танцы. Так получилось, что познакомились мы в хореографическом ансамбле «Надежда». Полгода назад у нас родилась малышка Агата. Нашу коляску и костюмы мы украсили филимоновскими узорами. А еще мы подготовили творческий подарок – танец.

– Мы очень любим Парад колясок и стараемся каждый раз принимать в нем участие, – говорит мама Марина из другой творческой семьи. – Здесь всегда очень добрая и хорошая атмосфера. К мероприятию готовимся за неделю. Сегодня покажем удивительную сказку «Маша и медведь».

– Пришли на этот детский конкурс с дочкой, – рассказывает председатель комитета по опеке и попечительству Всеволожского района Ирина Гончарова. – Ей четыре года, на парад она взяла коляску с куклой Катей и мягкими игрушками – двумя единорожками. Готовились к семейному празднику с вечера. Собирали коляску, подбирали наряд.

Семейные ценности

– Семья – это искусство, – открывая официальную часть праздника, сказал глава районной администрации Андрей Низовский. – Сегодняшний праздник посвящен любви и верности. Любви, которая, несмотря на все трудности и препятствия, проносится супругами до конца жизни. Не случайно сегодня мы поздравляем тех, кто прожил в браке долгую счастливую жизнь. Именно про таких говорят – две половинки. В этом году праздник по указу президента стал официальным. И это большая радость.

– Поздравляю всех с замечательным днем, – отметил глава города Всеволожска Станислав Богдевич. – Семья – это самое дорогое в жизни каждого человека. Она – источник вдохновения и надежная опора в трудную минуту. Время, проведенное в кругу семьи, – бесценно. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, уважение и доброта. Искренне признателен родителям, которые достойно воспитывают детей, и супружеским парам с многолетним опытом семейной жизни. Пусть молодые семьи берут пример с тех, кто долгие годы хранит любовь и искренность отношений. Особо хочу поблагодарить многодетные семьи, в том числе и те, где растут приемные малыши, ставшие родными и любимыми. Счастья, любви, берегите семью, растите детей, они – наше будущее.

После торжественных речей прошла церемония награждения многодетных семей, золотых юбиляров и вручение свидетельств новобрачным.

Семейные пары действительно восхищали своей гармоничностью. Трогательно было наблюдать за тем, как чествовали награждаемых. Одухотворенные, счастливые. Дружно взявшись за руки, они гордо шли по сцене. Все они своим трудом, энтузиазмом, энергетикой, крепким духом вносят определенный гражданский и общественный вклад в развитие нашего района.

– Отношения в семье строятся на основе любви и разумной требовательности к детям, на добром внимании и заботе друг о друге, – говорили награждаемые юбиляры. – Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного долголетия. Но никакой тайны на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой нашел свое счастье. Говорят: «Любовь – это небесная капля, которую боги влили в чашу, чтобы уменьшить ее горечь». Знаете, в жизни тоска всегда соперничает с радостью. Когда вспоминаешь совместный путь, понимаешь, что радости все же было больше.

– Такие мероприятия очень важны, – говорит жительница Всеволожска Анна Олейникова. – В этот замечательный праздник повествуют о семейных ценностях, о том, что самое светлое чувство появляется порой в нашей жизни настолько негаданно, а исчезает так нежданно, что остается только развести руками и вздохнуть – судьба… И пусть человек до сих пор не разгадал божественную формулу Любви, но счастье кроется в самом слове «семья»: то есть семь «я» – бабушка с дедушкой, муж с женой и дети.

Звезды, поющие под дождём

В праздничной концертной программе выступили яркие звезды российского театра, кино и эстрады. Первым на сцену поднялся народный артист России Сергей Мигицко и его дочь – актриса театра и кино Анна Мигицко.

Главные герои появились, поздоровались, поклонились публике и одарили прекрасным исполнением полюбившихся песен. В ответ промокшие зрители стоя скандировали «Браво!».

– Вообще, город Всеволожск – замечательный, чистый и улыбчивый, – отметил народный артист. – Мы с дочерью с удовольствием прогулялись. Подходили люди, брали автографы, фотографировались. Жаль только, что мы редко с вами встречаемся! Позвольте пожелать вам счастья, добра, удачи, а семьям – благополучия.

Ведущие солисты Михайловского театра Валерия Запасникова и Денис Морозов станцевали отрывок из балета «Спартак». Участник телепроектов на федеральных каналах, ведущий Первого канала Родион Газманов исполнил свои известные хиты. Выступили лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник телепроекта «Х-фактор. Главная сцена» Евгений Южин и лауреат конкурсов «Романсиада», «Весна романса», обладательница премии Президента «Надежда России» Юлия Снежина, солисты Театра музыкальной комедии Иван Корытов и Оксана Крупнова, лауреаты международных конкурсов Юрий Балтачев и Яна Леонтьева, иллюзионисты Игорь Арбузов и Надежда Чурикова.

Хочется отдать должное организаторам, которые проявили смекалку и стали выдавать дипломы участникам «За умение разгонять тучи и вызывать гром», «За пение под дождем» и похожие номинации.

Хедлайнером концерта стало выступление заслуженной артистки Республики Тыва, обладательницы премии «Шансон года» Вики Цыгановой.

– Семья – это дом, – отметила артистка. – Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радости и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой надёжно и тепло. Да, разное бывает. Но самое главное, нужно беречь друг друга.

– Хочу поделиться нашей семейной историей, – анонсируя песню, разоткровенничался поэт, продюсер и дизайнер Вадим Цыганов. – В первую встречу, как только мы познакомились, я написал песню «Андреевский флаг». Это был какой-то промысел.

Вика Цыганова пела практически без передышки. Исполнила свои знаменитые шлягеры и еще две старые известные песни – «Амур-река» и «Калина красная».

Завершили концертную программу актриса театра и кино Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА